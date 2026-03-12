Emergenze e catastrofi naturali, la Métropole di Nizza rafforza la rete di sicurezza: nasce il piano intercomunale

Di fronte a crisi sempre più frequenti, dalle tempeste alle alluvioni, fino alle ondate di calore e alle emergenze sanitarie, la Métropole Nice Côte d’Azur rafforza il proprio sistema di protezione civile.

L’area metropolitana ha infatti adottato ufficialmente il Piano intercomunale di salvaguardia (PICS), uno strumento pensato per migliorare il coordinamento tra i territori e garantire una risposta più efficace in caso di emergenza.



Il provvedimento è stato formalizzato il 26 febbraio 2026 e rappresenta l’esito di un percorso avviato negli anni scorsi. Il principio del piano era stato approvato all’unanimità dal Consiglio metropolitano nel giugno 2023, in linea con le disposizioni della legge francese del 25 novembre 2021, nota come “Loi Matras”, che rafforza l’organizzazione della sicurezza civile e la gestione dei rischi maggiori.





Negli ultimi anni il territorio metropolitano è stato più volte messo alla prova da eventi climatici estremi e situazioni di crisi. Esperienze che hanno dimostrato la capacità delle istituzioni locali di reagire, ma che allo stesso tempo hanno evidenziato la necessità di rafforzare la cooperazione tra i comuni e dotarsi di strumenti operativi condivisi.



Il nuovo piano nasce proprio con questo obiettivo: organizzare la risposta alle emergenze su scala intercomunale, mettendo in rete risorse, mezzi e procedure. Il PICS è il risultato di un lavoro collettivo che ha coinvolto tutte le 51 città della metropoli, attraverso una rete di referenti dedicati ai “rischi maggiori”.



Nella pratica, il dispositivo consentirà di mobilitare rapidamente risorse di sicurezza civile e di armonizzare le procedure operative, garantendo un sostegno più rapido ai comuni colpiti da eventi critici.



Il piano non sostituisce i Piani comunali di salvaguardia, che restano sotto la responsabilità diretta dei sindaci, ma rappresenta uno strumento complementare per coordinare gli interventi e migliorare la gestione delle emergenze su scala territoriale più ampia.



Con questa iniziativa, la Métropole di Nizza punta a rafforzare la solidarietà tra i territori e a consolidare un sistema di protezione civile capace di rispondere con maggiore efficacia alle sfide poste da crisi e calamità naturali.





