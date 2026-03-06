“Rendez-vous Nature 2026”: nel Pays de Grasse tornano incontri, laboratori e uscite nella natura

Nel territorio del Pays de Grasse, nelle Alpi Marittime francesi, torna anche nel 2026 il programma “Rendez-vous Nature”, un ciclo di attività dedicate alla scoperta dell’ambiente e alla sensibilizzazione sulla protezione della biodiversità locale. L’iniziativa, promossa dalla Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse (CAPG), prenderà il via sabato 14 marzo e proseguirà per diversi mesi, con appuntamenti distribuiti fino all’autunno.

Il progetto propone circa trenta attività gratuite rivolte in particolare agli abitanti dei 23 comuni che compongono l’agglomerazione del Pays de Grasse. L’obiettivo è incoraggiare comportamenti più sostenibili e favorire una maggiore conoscenza del patrimonio naturale e rurale del territorio attraverso esperienze pratiche e momenti di condivisione.

Il programma prevede formazioni tematiche, laboratori e uscite naturalistiche guidate, che permetteranno ai partecipanti di approfondire diversi aspetti legati alla tutela dell’ambiente. Tra le attività proposte figurano corsi di giardinaggio ecologico, incontri dedicati alla biodiversità locale, iniziative per scoprire il ruolo degli insetti impollinatori e momenti di sensibilizzazione su temi come la riduzione dell’inquinamento luminoso.

Non mancheranno inoltre attività pratiche legate al patrimonio rurale del territorio, come i cantieri partecipativi per il restauro delle “restanques”, i tradizionali muri in pietra a secco tipici della regione, e iniziative di avvicinamento all’apicoltura.

Le escursioni guidate consentiranno invece di esplorare paesaggi naturali, foreste, corsi d’acqua e siti emblematici del Pays de Grasse.

Gli appuntamenti si svolgeranno in diverse località dell’agglomerazione, tra cui Grasse, Mouans-Sartoux, Saint-Vallier-de-Thiey, Peymeinade, Saint-Cézaire-sur-Siagne ed Escragnolles, valorizzando così la varietà degli ambienti naturali presenti sul territorio.

La partecipazione alle attività è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione preventiva, poiché il numero di posti disponibili per ogni appuntamento è limitato.

Con questa nuova edizione dei Rendez-vous Nature, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse conferma il proprio impegno nella promozione dell’educazione ambientale e nella valorizzazione delle risorse naturali locali, invitando cittadini e visitatori a riscoprire il legame con la natura attraverso un ricco calendario di incontri e attività all’aria aperta.



