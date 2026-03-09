Riapertura imminente del Jardin Exotique de Monaco: le date da ricordare

Per celebrare questo atteso momento, il Comune di Monaco proporrà un’apertura in anteprima gratuita, riservata ai monegaschi e ai residenti, domenica 29 marzo 2026. Il Jardin Exotique sarà poi aperto al pubblico a partire da lunedì 30 marzo 2026.
Sito emblematico del Principato, il Jardin Exotique offre un panorama eccezionale su Monaco e sul Mediterraneo e ospita una straordinaria collezione di piante succulente provenienti da tutto il mondo. Questa riapertura permetterà ai visitatori di riscoprire questo luogo unico del patrimonio monegasco.
Jardin Exotique de Monaco
Apertura al pubblico a partire da lunedì 30 marzo 2026, dalle 9:00 alle 18:00.
Apertura in anteprima riservata ai monegaschi e ai residenti domenica 29 marzo 2026 –
Ingresso libero, su presentazione di un documento d’identità o di una carta di soggiorno, dalle 9:00 alle 18:00.
Informazioni: https://www.jardin-exotique.mc/