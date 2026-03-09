Nizza riapre il giardino Paradiso: 15mila metri quadrati di verde restituiti alla città

I cittadini di Nizza possono tornare a passeggiare nel giardino Paradiso a Cimiez, uno degli spazi verdi più suggestivi della città. Il Comune ha infatti completato la prima fase del progetto di riqualificazione, che consente la riapertura al pubblico dell’intero parco.



L’intervento segna un passaggio importante: per la prima volta viene resa accessibile anche una parte del giardino finora chiusa, ampliando l’area fruibile fino a circa 15mila metri quadrati, pari a 1,5 ettari di verde.



L’obiettivo dell’amministrazione è trasformare il giardino Paradiso in un vero e proprio “polmone verde” per i residenti del quartiere, restituendo valore agli spazi esistenti e migliorandone l’accessibilità.





I lavori hanno interessato diversi aspetti del parco. Oltre alla riapertura della zona precedentemente interdetta al pubblico, è stata realizzata un’estensione delle aree paesaggistiche con 1.350 metri quadrati di nuovi terrazzamenti e 1.100 metri quadrati di prato.



Rinnovati anche i percorsi pedonali con il rifacimento di 800 metri quadrati di pavimentazione in asfalto rosso, mentre l’arredo urbano è stato aggiornato per garantire maggiore comfort ai visitatori.



Nel dettaglio sono stati installati sei nuovi panchine, restaurate ventuno già presenti, rinnovata la casetta del book crossing e sostituiti i cestini. Anche l’ingresso del parco è stato valorizzato grazie al restauro del cancello principale.



Il progetto non si ferma qui. La seconda fase dei lavori, già approvata dall’Architecte des Bâtiments de France e dalla Conservation Régionale des Monuments Historiques, prevede un intervento più ampio che includerà il rifacimento completo dei percorsi, la ristrutturazione delle aree gioco e una nuova valorizzazione degli spazi paesaggistici.



L’obiettivo è recuperare il disegno originario del giardino e restituire l’atmosfera delle residenze di villeggiatura del XIX secolo, mantenendo allo stesso tempo un parco moderno e più fruibile per il pubblico. Con la riapertura, il giardino Paradiso ritrova così la sua unità storica e torna a essere uno spazio di incontro e relax nel cuore della città.





