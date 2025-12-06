Scène55 inaugura il 2026 con il Festival Trajectoires: un viaggio tra teatro e vita con Tiago Rodrigues e Milo Rau

La stagione 2025/2026 di Scène55 si apre a gennaio con il Festival Trajectoires, un percorso culturale e teatrale che pone al centro l’opera e la visione artistica di Tiago Rodrigues, autore, regista e attuale direttore del Festival d’Avignon. La direzione di Scène55 invita il pubblico a una traversata condivisa tra testi classici e contemporanei, intrecciando storie intime e riflessioni politiche.

Il primo spettacolo, “Entre les Lignes”, sarà in scena venerdì 16 e sabato 17 gennaio alle 20:30, in collaborazione con il Théâtre National de Nice. La performance, interpretata da Tónan Quito, nasce dall’incontro tra la tragedia classica di Sofocle, Edipo Re, e le parole di un detenuto che scrive una lettera alla madre spiegando il motivo per cui ha ucciso il padre. I due testi si intrecciano, generando un dialogo sorprendente tra secoli diversi, in un racconto intenso, sensibile e intriso di humor. La regia, i costumi e le luci sono di Magda Bizarro, con la collaborazione artistica di Magda Bizarro e la direzione tecnica di André Pato. Durata 1 ora; biglietti da 10 a 28 euro.

Il secondo appuntamento, “La Lettre” di Milo Rau, sarà in scena venerdì 23 gennaio alle 20:30. Questa creazione del Festival d’Avignon 2025, coprodotta da Scène55, esplora come la vita personale e la storia familiare possano influenzare il percorso artistico di un giovane attore. Gli interpreti Olga Mouak e Arne De Tremerie guidano il pubblico in un viaggio tra teatro popolare e contemporaneo, alternando momenti comici e riflessivi. La scenografia, i costumi e le luci sono a cura di Milo Rau e Giacomo Bisordi, con la collaborazione di Giacomo Bisordi alla drammaturgia e assistenza alla regia. Durata 1 ora e 15 minuti; biglietti da 10 a 28 euro.

Le prenotazioni sono aperte:

https://scene55.fr/

Presso la sede: Scène55, 55 chemin de Faissole, Mougins (parcheggio gratuito).

La biglietteria è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00, e nei giorni di spettacolo un’ora e mezza prima dell’inizio della performance.

Scène55 invita il pubblico a vivere un gennaio ricco di emozioni e riflessioni, tra storie straordinarie che collegano il teatro del passato a quello contemporaneo, in incontri unici che celebrano l’arte dal vivo.



