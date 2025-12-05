 / Eventi

È iniziato il Natale a Mentone: il Marché de Noël apre con musica dal vivo!

Venerdì 5 dicembre, alle 18:00 al Mail du Bastion di Mentone, il gruppo South Fully inaugura il mercato di Natale con due ore di spettacolo gratuito

La magia del Natale a Mentone inizia questa sera con una sorpresa speciale per gli amanti della musica: l’inaugurazione del Marché de Noël sarà accompagnata dalla performance del gruppo South Fully, protagonista di due ore di musica dal vivo al Mail du Bastion a partire dalle ore 18:00. L’ingresso è libero e gratuito, offrendo a tutti la possibilità di vivere un momento unico nel cuore della città.

South Fully è noto per il suo stile coinvolgente e versatile, capace di mescolare brani natalizi tradizionali con arrangiamenti moderni e originali. La band promette di trasformare l’inaugurazione in un vero spettacolo, in cui il pubblico potrà cantare, ballare e immergersi nell’atmosfera festiva. La loro energia e passione musicale fanno di ogni esibizione un’esperienza indimenticabile, ideale per dare il via al periodo natalizio a Mentone.

Il Marché de Noël, che resterà aperto fino al 4 gennaio 2026, offre anche numerose attrazioni: chalet con artigianato e prodotti gourmet, decorazioni natalizie, animazioni per adulti e bambini e molto altro. Tuttavia, sarà proprio la musica di South Fully a segnare il momento più atteso della serata, creando un ponte tra tradizione, festa e convivialità.

L’invito è aperto a tutti: famiglie, residenti e visitatori possono partecipare a questo evento speciale, iniziare a scoprire le proposte natalizie e lasciarsi trasportare dal ritmo e dall’energia di South Fully.

