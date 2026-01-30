Vence si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto: torna il festival “Les Gamin’Rient”

Per due settimane, dal 14 al 28 febbraio 2026, Vence diventa un laboratorio di emozioni, incontri e sorrisi grazie alla quarta edizione di “Les Gamin’Rient”, il festival culturale e festivo che invita grandi e piccoli a riscoprire il patrimonio storico e artistico della città con uno sguardo leggero, poetico e inclusivo.



Strade, piazze e giardini si trasformano in un vero e proprio parco giochi culturale, dove l’umorismo, gli spettacoli di strada, la danza, il circo e le tradizioni provenzali dialogano con il presente.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è “il paesaggio”, un tema che invita ad alzare lo sguardo, meravigliarsi, condividere momenti fuori dal tempo e vivere la città come uno spazio aperto alla creatività e alla partecipazione collettiva.





San Valentino romantico tra musica e rose

Il festival si apre sabato 14 febbraio con “Vence la romantique”, una giornata dedicata all’amore in occasione di San Valentino. Il cuore dell’evento sarà Place du Grand Jardin, animata da un mercato artigianale speciale, dolci, idee regalo e intrattenimenti diffusi nel centro storico.



Alle 11 una performance di danza itinerante attraverserà la città con distribuzione di rose, mentre nel pomeriggio sono in programma due concerti gospel accompagnati da quattro ballerine (alle 15.30 e alle 17). Alcuni ristoranti proporranno inoltre serate a tema per prolungare l’atmosfera romantica.



Il 21 febbraio: circo, danza e fanfare

Venerdì 21 febbraio la città si accende di spettacoli e laboratori per tutte le età. In Place Clemenceau, dalle 10 alle 17, spazio a un grande atelier di circo con percorsi acrobatici, giocoleria e prime esperienze al trapezio, accessibile anche ai bambini dai 4 anni. Sempre nella stessa piazza, prende forma una fresca partecipativa gigante ispirata ai paesaggi di Vence, realizzata con pigmenti naturali.



Alle 11 in Place du Grand Jardin va in scena lo spettacolo di danza “Je suis”, premiato al Festival di Avignone 2024, che affronta temi come il razzismo, il giudizio e l’accettazione della diversità attraverso un linguaggio che unisce hip hop, danza contemporanea e teatro.



Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con la fanfara itinerante del Nogobi Brass Band, capace di trasformare grandi successi pop in esplosive versioni da parata. La giornata si chiude con lo spettacolo teatrale e di giocoleria “Heureuse qui comme Armelle” e con una serata di stand-up comedy in collaborazione con il Bobar Comedy Club al Cinema Casino.



Profumi, memoria e tradizione

Tra gli appuntamenti più originali, martedì 24 febbraio è in programma un laboratorio sui paesaggi olfattivi, dedicato al legame tra i fiori del territorio e le storiche profumerie di Grasse, aperto al pubblico dai 12 anni.



Gran finale sabato 28 febbraio con il tradizionale Carnevale provenzale, tra sfilate in costume, musica popolare, laboratori creativi, danze collettive e il simbolico rogo della luna per celebrare l’arrivo della bella stagione.



La mediateca protagonista

Parallelamente agli eventi in città, la mediateca comunale propone un ricco calendario: una mostra di pittura astratta dedicata al paesaggio, letture per i più piccoli, tornei di videogame, cinema per ragazzi e laboratori creativi, confermando la vocazione del festival a coinvolgere tutte le generazioni.



Con Les Gamin’Rient, Vence si conferma una città-capitale della cultura diffusa, capace di unire tradizione e contemporaneità, spettacolo e partecipazione, in un clima di festa aperto a residenti e visitatori.





