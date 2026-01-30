Celebrazioni della Santa Devota 2026: il Comune di Monaco pienamente mobilitato

Garanti di questa tradizione secolare, i servizi comunali sono stati, come ogni anno, pienamente impegnati nell'organizzazione e nel buon svolgimento di queste due giornate di eventi, contribuendo a fare di questa ricorrenza un momento importante della vita monegasca.

Lunedì 26 gennaio, le celebrazioni sono iniziate con la messa delle tradizioni in lingua monegasca nella chiesa di Santa Devota, per proseguire nel tardo pomeriggio con la processione delle reliquie dalla Chicane del Gran Premio fino alla chiesa. Al termine dei Vespri solenni di Santa Devota, intorno alle 20:00, le LL.AA.SS. il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, accompagnati dal Principe Ereditario Jacques e dalla Principessa Gabriella, insieme al Sindaco Georges Marsan e a diversi membri del Consiglio Comunale, hanno dato fuoco alla barca simbolica sul Quai Albert 1er, momento solenne e iconico di queste celebrazioni.

Erano presenti anche delegazioni delle città gemellate con Monaco: Lucciana (Corsica) e Dolceacqua (Italia), a testimonianza di uno spirito comunitario sottolineato da alcune melodie intonate da cantanti corsi e da brani eseguiti dalla Musica Municipale. La diretta delle festività su maxischermi ha permesso a un vasto pubblico di condividere questi momenti, prima che la serata si concludesse con uno spettacolo di droni che ha ripercorso i momenti salienti della vita di Santa Devota.

Martedì 27 gennaio, giorno di Santa Devota, la messa pontificale è stata celebrata nella Cattedrale di Monaco alla presenza delle LL.AA.SS. il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, di numerosi rappresentanti delle Alte Istituzioni monegasche, del Sindaco Georges Marsan e di diversi membri del Consiglio Comunale. Al termine della cerimonia e della tradizionale processione delle reliquie, si è tenuta in Municipio una conviviale recezione, che ha riunito i rappresentanti delle istituzioni, le delegazioni di Lucciana (Corsica) e Dolceacqua (Italia), città gemellate con Monaco, e numerosi protagonisti della vita comunale.

In questa occasione, il Sindaco Georges Marsan ha ricordato il profondo attaccamento dei monegaschi a Santa Devota, sottolineando il ruolo essenziale del Comune nella preservazione di queste tradizioni che partecipano pienamente all'identità collettiva monegasca.

Le celebrazioni si sono concluse con un concerto spirituale a lume di candela nella Cattedrale di Monaco, alla presenza della Coppia principesca, con la partecipazione del Coro di Sartène, del Coro della Cappella Papale di Assisi e del Coro di Bambini dell’Accademia Ranieri III.



Per ulteriori informazioni sulle attività del Comune di Monaco e sulle prossime celebrazioni, è possibile visitare il sito ufficiale:

https://mairie.mc/

