Nasce “VigiNice”: l’allarme di sicurezza arriva sullo smartphone

La sicurezza a Nizza compie un nuovo passo avanti con il lancio di “VigiNice”, un sistema d’allerta che permette di segnalare situazioni di pericolo direttamente dallo smartphone.

Dopo anni di sperimentazione con dispositivi fisici installati in punti sensibili della città, l’amministrazione comunale ha deciso di puntare su una tecnologia più agile e immediata.

Dal 2015 il Comune ha distribuito 1.700 boîtier d’allerta tra negozi, scuole, sale di spettacolo, ospedali e altre strutture considerate a rischio. Collegati al Centro di Supervisione Urbana, questi dispositivi consentono agli operatori di ascoltare in tempo reale ciò che accade, attivare le telecamere della zona e inviare rapidamente una pattuglia della Polizia Municipale.

Solo dall’inizio dell’anno, i boîtier hanno già generato 724 interventi, in aumento rispetto ai 492 dell’intero 2024.

Per rendere il sistema ancora più efficace, il Comune ha individuato una soluzione sviluppata dalla società Wary Me, adattandola alle esigenze del territorio e battezzandola VigiNice.

L’applicazione è stata testata per la prima volta nei seggi elettorali durante le elezioni europee del 9 giugno e quelle legislative del 30 giugno e 7 luglio. Recentemente, è arrivato anche il via libera della Cnil, aprendo la strada al suo utilizzo su scala più ampia.

Il primo settore coinvolto nel dispiegamento progressivo sarà quello di Notre-Dame, dove sei strutture municipali, dagli uffici territoriali al centro culturale L’Artistique, fino alla scuola Ronchèse e alla biblioteca Romain-Gary, inizieranno a utilizzare il nuovo strumento.

La scorsa settimasna, una cinquantina di operatori comunali ha già partecipato a una formazione dedicata, pensata per far conoscere tutte le funzionalità dell’app, i comportamenti da adottare in caso di emergenza e le procedure corrette per un uso efficace del sistema.

L’obiettivo finale è sostituire gradualmente, nel corso del 2026, tutti i boîtier fisici con il nuovo sistema digitale. Un primo bilancio sarà presentato tra tre mesi per definire nel dettaglio il calendario del rollout.

L’amministrazione comunale ha annunciato che nei prossimi giorni verranno diffusi i materiali informativi del sindaco sulle caratteristiche di VigiNice.