Oggi, lunedì 8 dicembre 2025, la Cattedrale di Monaco ospiterà la celebrazione della Festa dell’Immacolata Concezione, con una Messa Pontificale presieduta da Sua Eccellenza Dominique-Marie David, Arcivescovo di Monaco, alle ore 18:00.

Durante la celebrazione, come da tradizione, sarà rinnovato il Voto del Principe Honoré II, formulato nel 1631 a nome della popolazione per ringraziare la Vergine Maria per aver liberato Monaco dall’epidemia di peste. Questo gesto testimonia il legame storico e spirituale tra la comunità monegasca e la propria fede.

Al termine della Messa, seguirà la tradizionale processione nelle vie del Rocher, con passaggio davanti al Palazzo Principesco, guidata dai penitenti dell’Arciconfraternita della Misericordia. A partire dallo scorso anno, la manifestazione ha acquisito un rilievo speciale grazie alla partecipazione dell’Orchestra dei Carabinieri del Principe, che accompagna sia la Messa sia la processione.

Durante la processione, nella consueta benedizione del Percorso dei Presepi sulla piazza del Palazzo, l’Arcivescovo conferirà anche una benedizione speciale alla caserma del Palazzo e, tramite essa, a tutti i Carabinieri del Principe e alle loro famiglie. Questo gesto sottolinea l’attaccamento del Corpo dei Carabinieri del Principe alla Cattedrale, chiesa madre del Diocesi, e ricambia l’affetto del Diocesi verso coloro la cui missione è proteggere il Sovrano e la Famiglia Principesca.

Va ricordato che la Festa dell’Immacolata Concezione è anche la festa patronale della Cattedrale, madre delle chiese del Diocesi e dell’Arciconfraternita della Misericordia, rafforzando così il legame tra tradizione religiosa e comunità locale.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta alle ore 18:00 su Monaco Info e sui canali social del Diocesi, permettendo a tutta la comunità di seguirla anche a distanza.

Per approfondire:

Documenti ufficiali: 8 dicembre: La Processione del Voto: – Scarica PDF

