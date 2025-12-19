Monaco conferma il suo impegno per la conservazione del patrimonio culturale

Dal 10 al 12 dicembre, il Principato di Monaco, tramite la sua Ambasciata in Italia, ha preso parte alla 34ª sessione dell’Assemblea generale del Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), con sede a Roma. L’incontro ha riunito i rappresentanti dei 139 Stati membri dell’organizzazione, impegnati a discutere le politiche di conservazione del patrimonio culturale a livello globale.

Nel corso del suo intervento, S.E. Mme Anne Eastwood, Ambasciatore e Rappresentante Permanente di Monaco presso le organizzazioni internazionali con sede a Roma, ha sottolineato l’importanza strategica dell’ICCROM, definito un centro d’eccellenza riconosciuto a livello mondiale grazie all’expertise tecnica dei suoi membri. L’Ambasciatore ha ricordato la lunga collaborazione del Principato con l’ICCROM, evidenziando come questa partnership contribuisca concretamente alla tutela del patrimonio culturale internazionale.

Annunciando il rafforzamento del sostegno monegasco ai programmi ICCROM nel 2026, S.E. Eastwood ha indicato due iniziative principali: il continuo supporto al programma di preservazione del patrimonio in Ucraina e l’avvio di un nuovo progetto dedicato al rafforzamento delle capacità dei portatori di cultura nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

La sessione ha inoltre affrontato temi cruciali legati alla governance e alla gestione finanziaria dell’ICCROM, approvando l’avvio di un processo di modernizzazione dei testi fondamentali dell’organizzazione, affidato al suo Consiglio.

In linea con la Dichiarazione universale UNESCO del 2001 sulla diversità culturale, l’ICCROM si propone di fornire ai propri Stati membri strumenti, conoscenze e competenze avanzate, per supportarli nella protezione e valorizzazione del patrimonio culturale in tutte le sue forme. La partecipazione attiva di Monaco conferma il ruolo del Principato come partner impegnato nella salvaguardia del patrimonio globale e nella promozione della cooperazione culturale internazionale.



