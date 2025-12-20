Rito d’acqua e di festa: a Nizza il Natale comincia con un tuffo

A Nizza il Natale ha il profumo del mare e il sapore della tradizione. Anche quest’anno la Promenade des Anglais si prepara ad accogliere il Bain de Noël, l’ormai immancabile appuntamento che, alle soglie delle festività, riunisce centinaia di temerari pronti a sfidare l’acqua invernale della Baia degli Angeli.

Un rito collettivo, a metà tra folklore e convivialità, che trasforma una mattina di dicembre in una festa all’aperto.



L’edizione 2025 è in programma domenica 21 dicembre , di fronte al Casino Ruhl, nel cuore della Promenade.

A partire dalle ore 11, uomini, donne e famiglie intere si lanceranno in mare indossando costumi fantasiosi e accessori natalizi, tra sorrisi, applausi e fotografie.

L’acqua, attorno ai 16 gradi, non è certo tropicale, ma resta “abbordabile” per chi ha spirito d’avventura e voglia di partecipare a uno degli eventi più amati dell’inverno nizzardo.

Dopo il tuffo, spazio al calore della condivisione: cioccolata calda, vin chaud e musica dal vivo con l’Harmonie Fanfare di Villefranche-sur-Mer accompagneranno il pubblico, trasformando la spiaggia in una piazza festosa affacciata sul Mediterraneo.

Il Bain de Noël di Nizza non è un caso isolato. In tutto il dipartimento delle Alpes-Maritimes e lungo la Costa Azzurra, il periodo delle feste è scandito da appuntamenti simili, ciascuno con il proprio carattere ma unito dallo stesso spirito giocoso.

Beaulieu-sur-Mer si tuffa il 21 dicembre alla Baie des Fourmis, Monaco il 24, Saint-Raphaël il 28, Sainte-Maxime saluta l’anno vecchio il 31 dicembre, Antibes inaugura il nuovo anno il 1° gennaio, mentre Menton chiude il ciclo il 4 gennaio.

Più che una sfida alle basse temperature, il Bain de Noël è un gesto simbolico: un modo tutto mediterraneo di celebrare l’inverno, di esorcizzare il freddo con il sorriso e di ribadire che, anche a Natale, il mare resta protagonista della vita sulla Riviera.





