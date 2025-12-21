Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato, al prossimo ed imminente Natale, che giunge in un clima d'incertezza ed alla conseguente, classica frase: "Mangeremo il panettone a Natale?", questa simpatica vignetta.
Poi che si tratti di panettone o pandoro o ... di tutti e due ad ognuno di noi toccherà deciderlo!
Da parte sua e nostra, ai lettori di Montecarlonews, ai quali proponiamo per la 183.ma volta una vignetta del bravissimo Danilo Paparelli, i più sinceri Auguri!