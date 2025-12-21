Riapre Louis-Nucéra, la biblioteca del futuro: più spazi, più orari, più cultura per tutti

Dopo una lunga chiusura iniziata nel maggio 2024, la biblioteca Louis-Nucéra è pronta a riaprire le sue porte.

L’appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio 2026 alle 10.30, all’interno della rinnovata Promenade du Paillon. Un ritorno molto atteso per quello che è il luogo culturale più frequentato della città, completamente ripensato nella sua struttura e nella sua vocazione.



I lavori si sono resi necessari dopo la scoperta di una fragilità delle fondamenta sotto il Paillon, emersa durante la demolizione del teatro.

«Avevamo due possibilità: chiudere definitivamente o avviare un intervento di grande portata per salvare l’edificio», ha spiegato il sindaco Christian Estrosi durante una visita al cantiere. La scelta è ricaduta su un ambizioso progetto di ristrutturazione che ha interessato l’intera superficie di 4.500 metri quadrati.





Con un investimento complessivo di 12 milioni di euro, sono stati consolidati i pavimenti, risolti i problemi di infiltrazione, sostituiti gli infissi, aggiornati i sistemi di sicurezza e rivista l’impermeabilizzazione, anche in vista del nuovo giardino pensile sul tetto.

Ma la trasformazione più evidente riguarda l’organizzazione degli spazi interni e l’offerta culturale.



L’ingresso principale sarà ora dalla traversa Barral, in continuità con il giardino, mentre piazza Yves-Klein sarà dedicata esclusivamente al Mamac. Al primo piano troveranno posto laboratori e un piccolo auditorium, mentre una vasta area sarà riservata ai giovani, con un’attenzione particolare a fumetti e manga.

«Prima solo il 15% del fondo era dedicato a questo pubblico, oggi arriviamo al 95%», sottolinea Isabelle Dumontet, direttrice delle biblioteche di lettura pubblica di Nizza. Su 32 mila volumi complessivi, 15 mila sono nuovi, pensati anche per giovani adulti.



Grande spazio anche al gioco, alla musica e al cinema. La nuova ludoteca metterà a disposizione circa mille giochi, insieme a 25 mila CD e 18 mila DVD.

Sono previste sale modulari, angoli di lettura informali, poltrone, sedute in vimini e persino una sala prove insonorizzata con strumenti musicali utilizzabili dal pubblico. «Vogliamo che le persone ascoltino, discutano, sperimentino», spiega Dumontet.



Anche l’aspetto visivo cambia radicalmente: scaffalature più basse, ambienti più luminosi, arredi colorati e flessibili. L’obiettivo è superare l’immagine della biblioteca come “santuario silenzioso” per trasformarla in un luogo di scambio, capace di ospitare mostre, presentazioni e momenti di incontro.



Dal punto di vista pratico, Louis-Nucéra estenderà anche gli orari di apertura: sarà accessibile fino alle 23 nei giorni feriali e la domenica, offrendo agli studenti spazi dedicati allo studio e al lavoro di gruppo.



Più che una semplice riapertura, quella del 15 febbraio segna la nascita di un vero e proprio spazio di vita culturale, pensato per tutte le generazioni: bambini, adolescenti, adulti e anziani.

Una biblioteca del XXI secolo, aperta, inclusiva e connessa, con servizi anche online disponibili 24 ore su 24. Un’attesa forte dei nizzardi che, finalmente, diventa realtà.





