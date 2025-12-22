Cannes, chiuso un altro hotel abusivo nel cuore della città: è il decimo in due anni

La lotta agli alberghi clandestini a Cannes prosegue senza sosta. Il Comune ha disposto oggi la chiusura amministrativa immediata di una struttura abusiva situata in rue d’Antibes, nel pieno centro cittadino.

Si tratta del decimo hotel illegale chiuso negli ultimi 24 mesi, a conferma di un’azione di controllo sempre più serrata contro le attività fuori legge.



L’edificio, originariamente ad uso abitativo, era stato trasformato senza autorizzazione in una vera e propria struttura ricettiva: cinque grandi appartamenti per un totale di 48 posti letto, con servizi tipicamente alberghieri offerti in assenza di qualsiasi dichiarazione ufficiale.

La situazione è emersa nel corso di un sopralluogo a sorpresa della commissione di sicurezza.



Oltre alla totale irregolarità amministrativa, i controlli hanno evidenziato gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e tutela degli ospiti, in contrasto con quanto previsto dal Codice della costruzione e dell’abitazione.

Di fronte a tali irregolarità, il sindaco David Lisnard ha ordinato la chiusura immediata della struttura, provvedimento già notificato al gestore.



Per poter riaprire, l’esercente dovrà regolarizzare integralmente la propria posizione. In caso contrario, l’amministrazione comunale potrà applicare una sanzione giornaliera di 500 euro fino al rispetto delle prescrizioni.



Secondo il Comune, questo tipo di attività rappresenta una concorrenza sleale nei confronti degli operatori turistici che rispettano le regole fiscali e di sicurezza.

Inoltre, la trasformazione illegale di immobili residenziali in alloggi turistici contribuisce alla progressiva riduzione delle abitazioni disponibili per i residenti, in particolare per i lavoratori.



L’amministrazione municipale ribadisce infine la volontà di proseguire con controlli rigorosi e sanzioni severe, per tutelare il tessuto economico locale e preservare l’immagine di eccellenza della destinazione Cannes.





