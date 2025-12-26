Cannes premia le vetrine di Natale più belle: successo per il concorso del Comune (Foto)

Atmosfera fiabesca, luci scintillanti e grande partecipazione dei commercianti: la Mairie de Cannes ha assegnato i premi del concorso delle più belle vetrine di Natale, giunto alla sua terza edizione.

Un’iniziativa ormai consolidata che, tra il 24 novembre e il 18 dicembre 2025, ha invitato le attività cittadine a decorare le proprie vetrine per rendere ancora più accoglienti e attrattive le vie dello shopping durante le festività.

Aperto a tutti i commercianti del Comune, il concorso ha coinvolto complessivamente 70 operatori economici. Le vetrine sono state valutate da una giuria composta da amministratori comunali e rappresentanti del servizio di sviluppo territoriale, riunitasi il 18 dicembre per decretare le installazioni più originali e suggestive.

Le Madrigal @DR

Al termine della selezione sono stati assegnati quattro riconoscimenti. Il primo premio è andato al Cats Palace Hôtel, che si è aggiudicato una cena per due persone al ristorante Le Sud dell’Hôtel Martinez.

Secondo posto per Le Madrigal, premiato con un tablet digitale. Al terzo posto Table des matières, che ha ricevuto un buono acquisto in una gioielleria di Cannes, mentre il quarto premio è stato attribuito a Home Color, con una cesta di frutta.

L’iniziativa conferma l’attenzione del Comune di Cannes per il commercio di prossimità e per la valorizzazione dell’immagine urbana, puntando su creatività e spirito natalizio come leve per animare la città e sostenere l’economia locale.





