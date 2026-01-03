Cannes sperimenta l’intelligenza artificiale per velocizzare le indagini video

La città di Cannes avvia una nuova sperimentazione sull’uso dell’intelligenza artificiale applicata alla videosorveglianza urbana.

Il Comune testerà una tecnologia di analisi algoritmica dei filmati registrati dalle telecamere cittadine per rendere più rapide ed efficaci le risposte alle richieste dell’autorità giudiziaria, senza ricorrere al controllo in tempo reale.



Il test, previsto per il 23 gennaio 2026, coinvolgerà il Centro di Protezione Urbana (CPU) e sarà realizzato in collaborazione con Orasio, start-up francese specializzata nell’analisi video. La piattaforma sperimentale consentirà agli operatori di esaminare più velocemente le immagini provenienti dalle 1.021 telecamere installate sul territorio comunale.



«L’obiettivo non è sostituire l’uomo, ma fornirgli strumenti più performanti per agire con maggiore rapidità e precisione al servizio delle indagini», ha spiegato il sindaco David Lisnard, sottolineando il notevole risparmio di tempo per gli agenti chiamati ad analizzare grandi volumi di registrazioni.



La sperimentazione riguarderà esclusivamente l’analisi a posteriori dei filmati, come previsto dalla normativa francese che vieta l’uso di algoritmi di intelligenza artificiale in tempo reale nello spazio pubblico.

Prima dell’avvio, il Comune trasmetterà alla CNIL una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.



Fino a 400 ore di immagini, registrate nei trenta giorni precedenti, saranno selezionate per il test.

Gli operatori potranno effettuare ricerche mirate inserendo descrizioni testuali, come tipo o colore di un veicolo, abbigliamento o targa, ottenendo in pochi secondi le sequenze rilevanti, senza dover visionare manualmente ore di video.



Cannes si conferma così una delle città francesi più attive nella sperimentazione di tecnologie innovative per la sicurezza urbana.

Già durante grandi eventi come il Festival di Cannes, i NRJ Music Awards, il Maratona Nice–Cannes e il MIPIM, oltre che in occasione dei Giochi Olimpici 2024, la municipalità aveva testato sistemi di videosorveglianza intelligente come strumenti di supporto alle decisioni operative.





