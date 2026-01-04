 / Altre notizie

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Tempi di crisi

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alla fine delle festività natalizie, che coincide con l'Epifania, questa simpatica vignetta.

La Befana, solitamente è poco generosa e “fotografa” il momento che stiamo vivendo.

Beppe Tassone

