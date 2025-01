Francia: pensioni più alte, lotta all’ansia e alla depressione e nuove vaccinazioni per i ragazzi. Rincarano poste e sigarette. Cosa è cambiato da Capodanno

Sono diverse le novità entrate in vigore il 1° gennaio 2025 in Francia.

Eccole



Rincarano i servizi postali

Inviare una lettera a tariffa verde costerà 1,39 centesimi: un rincaro di 0,10 euro su ogni spedizione.

Una lettera raccomandata costa ora 5,74 euro, con un rincaro di 28 centesimi.



Pensioni più alte

Non essendo ancora stata approvata la legge finanziaria, le pensioni di base sono rivalutate del 2,2%, pari al tasso d’inflazione registrato nel 2p024.

Per una pensione di 1.200 euro, ad esempio, la rivalutazione rappresenta un aumento di 26,4 euro mensili.



15 ore di attività settimanali per chi percepisce il reddito di solidarietà

Sono le 15 ore di attività settimanali obbligatorie per quanti percepiscono il Reddito di Solidarietà Attivo.



Non possono più essere affittate le abitazioni ad alta dispersione energetica

Sulla base della legge Climat et résilience, le abitazioni ad alto consumo energetico non possono più essere affittate. Dal 2023, la misura riguardava gli appartamenti classificati G + alla diagnosi di rendimento energetico (DPE). Dal 1° gennaio la misura è estesa a quelli di classe G: il divieto si estenderà a quelli di classe F nel 2028 e di classe E nel 2034.



Limitato l’utilizzo dei Ticket Restaurant

Non è più possibile fare la spesa con i Ticket Restaurant. Potranno solo più essere acquistati prodotti direttamente consumabili quali piatti preparati, insalate, bevande e panini.



Termina la sperimentazione per la circolazione delle due ruote: misura accantonata

Dal 1° gennaio 2025 è cessata la sperimentazione (senza essere confermata) sulla circolazione delle due ruote che potevano muoversi in mezzo alle auto in fila. Ora toccherà anche ai motociclisti attendere il proprio turno per proseguire nel percorso.



Il monitoraggio della salute dei bambini rafforzato

Nel corso delle visite periodiche obbligatorie previste per tutti i bambini e i ragazzi (tra 8 e 9 anni, tra 11 e 13 anni e tra 15 e 16 anni) i medici dovranno anche effettuare la valutazione di eventuali disturbi psichici con particolare riferimento all’ansia e alla depressione.



Inoltre viene estesa la vaccinazione contro i meningococchi si sta espandendo. Fino allo scroso dicembre era obbligatoria nei bambini di meno di un anno la sola vaccinazione contro il meningococco “C”, dal 1° gennaio 2025 diviene obbligatoria per i lattanti la vaccinazione contro tutti i ceppi - A, B, C, W e Y. Per gli adolescenti viene raccomandata, tra gli 11 e i 14 anni, una dose di richiamo contro il meningococchi A, C, W e Y.