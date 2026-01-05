«Genitori di bambini da 0 a 10 anni»: una guida di sopravvivenza per le famiglie di oggi

Di fronte alle numerose sfide educative che caratterizzano la genitorialità contemporanea, un gruppo di genitori del diocesi, in collaborazione con il servizio dei percorsi missionari, lancia una nuova iniziativa dedicata alle famiglie: “Genitori di bambini 0–10 anni: guida di sopravvivenza”, una serie di incontri pensata per offrire sostegno concreto ai genitori di bambini nella prima infanzia.

La prima stagione del progetto si articola in cinque sessioni, concepite come un percorso progressivo, pratico e accogliente. Attraverso momenti di riflessione, confronto e condivisione, i partecipanti sono invitati a prendersi una pausa dalla quotidianità, a ricaricarsi e a dialogare sulle principali questioni educative che accompagnano la crescita dei figli.

L’obiettivo della serie è offrire uno spazio di ascolto e di scambio, fornire strumenti utili per accompagnare lo sviluppo dei bambini e sostenere i genitori nel loro ruolo quotidiano. L’iniziativa mira inoltre a rafforzare la coesione familiare, favorire una crescita educativa armoniosa e creare una dinamica comunitaria aperta e inclusiva tra le famiglie, valorizzando anche uno sguardo cristiano ispirato alla sapienza della Chiesa.

Il primo incontro è in programma sabato 10 gennaio 2026, dalle 9:30 alle 11:30, presso l’École FANB, nella zona del Rocher. Un appuntamento pensato per accompagnare i genitori in un cammino di consapevolezza, dialogo e sostegno reciproco, all’insegna dell’ascolto e della condivisione.

https://diocese.mc/evenement/guide-de-survie-a-lusage-des-parents