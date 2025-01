Cannes: all’Espace Miramar la mostra fotografica “Aznavour di Roger Kasparian”

Fino a giovedì 30 gennaio 2025, l’Espace Miramar di Cannes propone una mostra di fotografie inedite di Charles Aznavour realizzate da Roger Kasparian.

Attraverso il suo obiettivo, Kasparian ci immerge nell'affascinante vita e carriera del Grande Charles, svelandone le emozioni, la passione, il carisma, sia sul palco che nella vita privata.

La mostra riunisce due grandi artisti che sono riusciti a portare la loro arte al vertice.

Nel 1960, Roger Kasparian fotografò per la prima volta Charles Aznavour, che “si vedeva già in cima al cartellone”, durante il suo concerto all’Alhambra: una svolta decisiva nella carriera dell’artista.

Questo incontro segna l'inizio di una proficua collaborazione tra il fotografo e il cantante, destinata a proseguire negli anni.

Le sue fotografie rendono omaggio a un artista che, attraverso le sue parole e le sue melodie, ha lasciato un segno notevole nella musica francese.

Portrait Roger Kasparian © Roger Kasparian

Charles Aznavour lascia dietro di sé un'eredità musicale tanto ricca quanto densa, che continua a ispirare generazioni. È uno dei cantanti e cantautori più iconici del XX secolo.

La sua carriera dura da oltre 70 anni, con una produzione di più di 1.200 canzoni, eseguite in diverse lingue e caratterizzate da profonda emozione e da uno stile unico.

Aznavour ha saputo conquistare un vasto pubblico francese e internazionale, in "un'epoca che chi ha meno di vent'anni non può conoscere", diventando così una leggenda della canzone francese.



Cannes era il porto d'origine di Charles Aznavour: gli piaceva tornarci regolarmente ed era un habitué del Festival di Cannes.

Ha presentato tre film in concorso ed è stato membro della giuria presieduta da Sydney Pollack nel 1986.

La città riconoscente lo ha nominato cittadino onorario nel 2005.

Nel 2022, il Municipio ha intitolato “Promenade Charles Aznavour” il sentiero del palmeto situato tra piazza Daniel Cordier e la stele in memoria delle vittime del genocidio armeno del 1915 e dei combattenti armeni morti per la Francia.

Attraverso questa passeggiata, Cannes rende un omaggio duraturo a quest'uomo, un abitante di Cannes nel cuore, un armeno nel cuore.



Roger Kasparian, soprannominato "l'occhio degli anni Sessanta", ha fotografato con maestria le icone francesi e internazionali degli anni '60: Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg, Edith Piaf, Françoise Hardy, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Sofia Loren, Catherine Deneuve, Romy Schneider, Nina Simone, Ray Charles.

Preziose foto scattate all’epoca dei loro primi passi, quando questi artisti erano ancora sconosciuti.

Dal 2013 sono state organizzate mostre delle sue foto inedite e dei suoi preziosi archivi, tra cui una nel 2023 a Théoule-sur-Mer.

I suoi eccezionali reportage durante il Festival di Cannes, le sue pellicole leggendarie e i suoi incontri insoliti continuano ad accompagnare e ispirare le nuove generazioni di talenti.



La mostra «Aznavour par Roger Kasparian» è organizzata in concomitanza con il Midem (Mercato Internazionale del Disco e dell'Editoria Musicale), un evento imperdibile di Cannes che si svolgerà dal 29 al 31 gennaio 2025 e che celebra la musica in tutte le sue forme.



L’Espace Miramar si trova in Rue Pasteur 35 a Cannes