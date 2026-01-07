Creatività e scienza senza barriere: la visione di Houda Bakkali per il 2026

Questo aspetto acquista un valore indiscutibile quando si tratta di informare ed educare sulla salute. La firma dell’artista, il suo stile e il suo marchio personale possono diventare il contenitore perfetto per veicolare conoscenze specialistiche in ambito sanitario, avallate dai migliori esperti, al fine di promuovere informazione di qualità, prevenzione, diagnosi precoce e una maggiore consapevolezza sulle patologie.

Nella serie “Breast Cancer Awareness”, dedicata alla sensibilizzazione sul cancro al seno, Houda Bakkali presenta la stessa opera in diverse versioni; ciascuna affronta una prospettiva differente della patologia, ponendo l’attenzione sulla necessità di informare con rigore, chiarezza e impatto, per favorire la prevenzione e la diagnosi precoce, comprendere meglio le sfide e i progressi scientifici che consentono un approccio più efficace alla malattia e contribuire, al contempo, a una visione realistica ma anche più fiduciosa.

Con questa nuova serie, Houda Bakkali dedica ancora una volta un intero anno del suo lavoro al binomio arte e nuove tecnologie applicate alla salute, rendendo omaggio con le sue opere a pazienti, familiari e professionisti sanitari.

ARTE E SALUTE

L’opera di Bakkali punta sulle nuove tecnologie non solo al servizio dell’arte, ma soprattutto dell’informazione medica. La possibilità di aggiornare i contenuti in tempo reale, misurare l’impatto dei messaggi, personalizzare i contenuti e condividere le opere senza limiti rappresenta un grande valore aggiunto. L’opera d’arte supera l’impatto estetico ed emotivo, trasformandosi in uno spazio originale di contenuti di interesse globale.

«L’arte abbraccia tutto. Tutto è nell’arte e l’arte è in tutto. Per questo, trasferire l’informazione medica attraverso le opere d’arte e farlo con la versatilità illimitata delle nuove tecnologie trasforma la tela in un elemento di impatto utile per sensibilizzare. Porta l’estetica in una dimensione diversa, quella della praticità e della diffusione del sapere scientifico attraverso un linguaggio creativo, accessibile e comprensibile», commenta Houda Bakkali.

CREATIVITÀ E TECNOLOGIA PER LA DIVULGAZIONE DELLA SCIENZA

Nella serie “Breast Cancer Awareness”, le opere di Bakkali fondono versioni fisiche, animate e immersive, seguendo un processo creativo ibrido che unisce mezzi tradizionali e strumenti tecnologici, consentendo maggiore diffusione, dinamismo e una più ampia moltiplicazione dei messaggi attraverso formati e canali innovativi che arricchiscono l’opera e la avvicinano al pubblico.

«L’interattività e i media audiovisivi permettono una connessione più profonda con l’opera. Attraverso le esperienze immersive, il pubblico può entrare nei diversi livelli dell’opera, partecipare attivamente, esplorare gli elementi e avvicinarsi all’informazione in modo dinamico e ludico. Questo favorisce una partecipazione reale: il pubblico non è più un semplice spettatore. Tutto ciò potenzia la divulgazione scientifica, perché divulgare significa far comprendere e far partecipare», afferma Bakkali.

Houda Bakkali vanta una solida esperienza nella comunicazione medica. Dal 2009 sviluppa progetti divulgativi ed educativi su comunicazione e salute, combinando interviste con esperti medici e contenuti interattivi, immersivi e audiovisivi per la diffusione della scienza, della medicina e della salute.

Il suo lavoro sulla comunicazione e la salute è stato ampiamente esposto a livello internazionale, sia in mostre artistiche sia in contesti educativi. Inoltre, la sua opera “Art for Health” ha ricevuto il prestigioso premio American Illustration a New York (2024), mentre “Creativity against Covid-19”, creata per la campagna #UNCOVID19BRIEF delle Nazioni Unite, è stata premiata con l’International Motion Awards a New York (2020).



