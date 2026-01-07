Ecumenismo e sfide contemporanee: una conferenza all’AGORA

Nel quadro del stage d’icônes, l’AGORA – Maison diocésaine ospita venerdì 16 gennaio 2026 una conferenza dedicata a uno dei temi centrali del cristianesimo contemporaneo: l’ecumenismo e le sfide che la Chiesa è chiamata ad affrontare nel dialogo con il mondo attuale.

L’incontro, intitolato “Ecumenismo e sfide contemporanee: la Chiesa interrogata dal mondo”, sarà tenuto dal Padre Franklin Parmentier, sacerdote della Diocesi di Nizza, curato della Basilica di Notre-Dame e delegato diocesano per l’unità dei cristiani. Attraverso un approccio accessibile ma rigoroso, il relatore offrirà spunti di riflessione sulle trasformazioni sociali, culturali e spirituali che interrogano oggi le comunità cristiane, sottolineando il ruolo del dialogo ecumenico come risposta concreta alle tensioni e alle attese del nostro tempo.

La conferenza si svolgerà venerdì 16 gennaio 2026, dalle ore 20:00 alle 21:15, presso AGORA – Maison diocésaine. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di formazione e approfondimento, pensato per favorire l’incontro, l’ascolto e la condivisione tra sensibilità e tradizioni diverse.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni e contatti

Madame Patricia Carrara

Tel. 06 60 90 12 69

E-mail: patriciacarrara@icloud.com

