07 gennaio 2026

Ecumenismo e sfide contemporanee: una conferenza all’AGORA

Venerdì 16 gennaio 2026, il Padre Franklin Parmentier propone una riflessione sul dialogo tra la Chiesa e il mondo di oggi

Nel quadro del stage d’icônes, l’AGORA – Maison diocésaine ospita venerdì 16 gennaio 2026 una conferenza dedicata a uno dei temi centrali del cristianesimo contemporaneo: l’ecumenismo e le sfide che la Chiesa è chiamata ad affrontare nel dialogo con il mondo attuale.

L’incontro, intitolato “Ecumenismo e sfide contemporanee: la Chiesa interrogata dal mondo”, sarà tenuto dal Padre Franklin Parmentier, sacerdote della Diocesi di Nizza, curato della Basilica di Notre-Dame e delegato diocesano per l’unità dei cristiani. Attraverso un approccio accessibile ma rigoroso, il relatore offrirà spunti di riflessione sulle trasformazioni sociali, culturali e spirituali che interrogano oggi le comunità cristiane, sottolineando il ruolo del dialogo ecumenico come risposta concreta alle tensioni e alle attese del nostro tempo.

La conferenza si svolgerà venerdì 16 gennaio 2026, dalle ore 20:00 alle 21:15, presso AGORA – Maison diocésaine. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di formazione e approfondimento, pensato per favorire l’incontro, l’ascolto e la condivisione tra sensibilità e tradizioni diverse.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni e contatti
Madame Patricia Carrara
Tel. 06 60 90 12 69
E-mail: patriciacarrara@icloud.com

https://diocese.mc/evenement/conference-dans-le-cadre-du-stage-dicones-ouverte-a-tous 

Redazione

