Scuole primarie e secondarie: aperte le iscrizioni 2026–2027 nel Principato di Monaco

Le iscrizioni scolastiche per il settore pubblico possono essere effettuate facilmente online tramite il portale MonGuichet.mc (sezione Éducation), accessibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Quest’anno la procedura di iscrizione è stata rivista e semplificata, con una riduzione significativa dei documenti richiesti, al fine di agevolare le famiglie.

Per chi lo desidera, resta comunque possibile compilare un modulo cartaceo presso gli istituti interessati.

Di seguito il calendario dei periodi di iscrizione:

• Iscrivere il proprio figlio alla scuola primaria

Dal lunedì 5 gennaio 2026 al venerdì 13 marzo 2026 inclusi

(Scuola dell’infanzia: dalla petite alla grande section / Scuola elementare: dal CP al CM2)

Può essere iscritto qualsiasi bambino che abbia compiuto 3 anni o che raggiunga tale età nel corso del primo trimestre dell’anno scolastico, di nazionalità monegasca e/o residente nel Principato, presso un istituto pubblico o privato convenzionato.

Negli altri casi, è necessario presentare una richiesta di deroga alla DENJS.

Maggiori informazioni:

Iscrizione alla scuola dell’infanzia

Iscrizione alla scuola elementare

• Iscrizione agli istituti secondari

Gli studenti monegaschi, residenti nel Principato o già in possesso di deroga e iscritti fino alla troisième in un istituto pubblico monegasco possono presentare domanda di iscrizione. Negli altri casi, è necessario richiedere una deroga alla DENJS.

Collège Charles III: dal venerdì 1° maggio 2026 al venerdì 19 giugno 2026 inclusi

Lycée Albert Ier e Lycée Rainier III: dal lunedì 12 gennaio 2026 al venerdì 19 giugno 2026 inclusi

Collège dell’Institution François d’Assise – Nicolas Barré: dal lunedì 5 gennaio 2026 al venerdì 13 marzo 2026, su appuntamento presso la Segreteria del collège

Lycée dell’Institution François d’Assise – Nicolas Barré: dal lunedì 5 gennaio 2026 al lunedì 1° giugno 2026, su appuntamento presso la Segreteria del lycée

Maggiori informazioni:

Iscrizione al collège

Iscrizione al lycée

• Candidatura alle formazioni post-diploma

Dal lunedì 19 gennaio 2026 al mercoledì 1° aprile 2026 inclusi

(Tutte le candidature post-diploma sono ora raggruppate in un’unica procedura.)

Maggiori informazioni disponibili qui.

• Iscrizione alle classi a orario adattato per la pratica sportiva

Dal lunedì 16 marzo 2026 al venerdì 15 maggio 2026 inclusi

Maggiori informazioni disponibili qui.

Richieste di deroga

Una richiesta di deroga deve essere presentata nei seguenti casi:

Domicilio: studente domiciliato fuori dal Principato e di nazionalità diversa da quella monegasca.

Istituto (precedentemente settore): iscrizione a una scuola primaria diversa da quella prevista dal settore geografico di riferimento (cfr. mappa scolastica).

Periodo 2026

Dal 1° gennaio al 1° maggio 2026

Per qualsiasi richiesta, si prega di contattare la DENJS.

La digitalizzazione e la semplificazione delle procedure di iscrizione sono il risultato di un lavoro congiunto svolto dalla Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport (DENJS) e dalla Delegazione Interministeriale incaricata della Transizione Digitale (DITN). Questa collaborazione rientra nel programma Extended Monaco, che mira a facilitare la vita degli utenti attraverso servizi pubblici più accessibili, moderni ed efficienti.

Contatti

Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport

5, promenade Honoré II – Hall A

98000 Monaco

Tel.: +377 98 98 83 05

E-mail: denjs@gouv.mc

https://www.gouv.mc/