Cannesoleil, il sole splende sulla città del cinema

Uno spazio sulla città di Cannes: é disponibile il numero di di Cannesoleil, il mensile edito dalla città di Cannes.



Il numero di gennaio 2026 della rivista curata dalla Ville de Cannes fornisce informazioni sulla vita cittadina ed anticipazioni sulle attività e gli eventi in programma.



In particolare :

Cannes contro l’inciviltà – Per gettare i vostri rifiuti, adottate i gesti giusti!

Dossier – MIDEM 2026: una rinascita per 60 anni di innovazione musicale

Parcheggi – Parking Roubaud: 200 posti aperti per fare i vostri acquisti a La Bocca

Mostra – Demonesse e dee: quando il femminile plasma il mondo

La rivista è distribuita gratuitamente e può essere trovata in vari spazi pubblici cittadini





L’editoriale della redazione di Cannesoleil pubblicato sulla rivista di questo mese

Accordo maggiore



Sessant’anni, e tutte le sue scale! Più giovane che mai, il MIDEM 2026 vive pienamente il suo tempo, rigenerato dalla splendida rinascita orchestrata dal Comune di Cannes con il sostegno di partner consolidati.



L’eco storica del congresso, che ha aperto le sue porte a generazioni di spettatori cannesi, risuona oggi con ancora maggiore forza, richiamando una memoria sempre viva di quelle splendide partiture della musica internazionale, talvolta nate da un incontro sulla Croisette.



Ma se il MIDEM 2026 canta con rispetto l’eredità delle icone di ieri, rivendica anche una connessione perfettamente padroneggiata con le reti musicali di domani, suonando con reale intelligenza la corda dell’innovazione.



E come filo rosso immutabile, la volontà di una condivisione sempre più generosa con il pubblico, dai concerti alle masterclass, dimostra che, sei decenni e una rivoluzione dell’industria musicale più tardi, l’elemento umano resta la chiave del successo della manifestazione.



In breve, questa nuova edizione, in cui spettatori e scena saranno ancora una volta al centro dell’attenzione, rappresenta una firma solida, allo stesso tempo radicata nella storia della città e proiettata verso il futuro.



Un accordo maggiore, in totale sintonia con lo spirito di Cannes.



Buon anno e felice anno nuovo a tutti!



La redazione



Al fondo di questo articolo è inserito il numero di gennaio 2026.





