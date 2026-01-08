Il Fairmont Monte Carlo apre le porte ai nuovi talenti

Il Fairmont Monte Carlo annuncia una nuova giornata di recruiting, in programma martedì 20 gennaio, dalle 9.00 alle 17.30, presso la Salle d’Or dell’hotel. L’iniziativa mira a selezionare 300 nuovi talenti destinati a rafforzare i team di una delle strutture alberghiere più iconiche del Principato.

Nel corso della giornata, il Fairmont Monte Carlo presenterà condizioni di lavoro particolarmente competitive, stipendi attrattivi e concrete opportunità di crescita professionale all’interno del gruppo Accor, leader mondiale nel settore dell’ospitalità. Un’occasione privilegiata per entrare a far parte di un ambiente dinamico, internazionale e orientato all’eccellenza.

Entrare nel Fairmont Monte Carlo significa anche vivere dall’interno i grandi eventi che scandiscono la vita monegasca, come il Rolex Monte Carlo Masters, il Monaco E-Prix, il Formula 1 Grand Prix de Monaco, il Monaco Yacht Show e l’intensa stagione estiva. Un contesto unico, dove l’energia della Principauté si unisce a standard operativi di altissimo livello.

Lavorare a Monaco offre inoltre vantaggi professionali significativi: una retribuzione mediamente superiore del 28% rispetto alla Francia, mance più elevate e salari calibrati in base alla posizione ricoperta. A ciò si aggiungono numerosi benefit materiali e sociali, tra cui indennità di trasporto (17 euro mensili per chi risiede entro 8 km da Monaco e 56 euro oltre gli 8 km), indennità di vitto (253,20 euro al mese), presa in carico dell’abbonamento Monaco Parking e riduzioni esclusive su diversi servizi dell’hotel, come ristoranti, spa, fitness e salone di parrucchiere. Un insieme di elementi che rendono Monaco una destinazione professionale d’eccellenza, capace di coniugare qualità della vita e performance.

« Il Fairmont Monte Carlo evolve in un contesto in costante trasformazione », dichiara Johanna Lamand, Direttrice delle Risorse Umane. « La nostra ambizione per questa stagione è attrarre talenti motivati e impegnati, pronti a fare la differenza e a inserirsi in una visione sostenibile, per costruire team solidi, innovativi e orientati al futuro ».

A proposito del Fairmont Monte Carlo

Hotel simbolo del Principato da oltre 50 anni, il Fairmont Monte Carlo è un resort urbano che unisce eleganza senza tempo e raffinatezza contemporanea. Dispone di 596 camere e suite completamente rinnovate, tutte con terrazza e viste spettacolari sul Mediterraneo, sul celebre tornante del circuito di Formula 1 o su tranquilli giardini. Situato tra la Monte-Carlo storica e il nuovo quartiere di Mareterra, l’hotel propone un’esperienza gastronomica d’eccellenza con ristoranti di fama internazionale, tra cui Nobu, Amù Monte Carlo e Nikki Beach. Con oltre 5.000 m² di spazi per eventi, il servizio Grand Events Fairmont Monte Carlo, due piscine esterne sul rooftop e una spa elegante, la struttura rappresenta il perfetto equilibrio tra l’energia della città e l’atmosfera rilassata del Mediterraneo.

A proposito di Fairmont

Fairmont Hotels & Resorts è rinomato per il suo portafoglio di 96 hotel di lusso in tutto il mondo. Dal 1907, il marchio crea luoghi iconici e profondamente legati alla storia, alla cultura e alla comunità delle loro destinazioni, da New York a Londra, da San Francisco a Banff, fino a Doha e Dubai. Gli hotel Fairmont sono autentici centri sociali, apprezzati per il servizio distintivo, la ristorazione d’ispirazione locale e l’impegno pionieristico verso la sostenibilità e il turismo responsabile. Fairmont fa parte del gruppo Accor e aderisce al programma di fidelizzazione ALL – Accor Live Limitless.

Puntate all’eccellenza e varcate le porte del Fairmont Monte Carlo per entrare a far parte di una squadra d’eccezione.

Per maggiori informazioni sulle offerte di lavoro: https://group.accor.com/fr-FR/careers

Contatti:

fmc.recrutement@fairmont.com

https://www.fairmont.com/en