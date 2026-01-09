Al via la raccolta annuale delle bigarade in Principato

A partire dal 12 gennaio 2026 prenderà il via la tradizionale raccolta annuale delle bigarade nel Principato di Monaco. Come ogni anno, i giardinieri della Direction de l’Aménagement Urbain (DAU) saranno impegnati nella potatura degli alberi da frutto e nella raccolta delle arance amare che crescono lungo le principali arterie cittadine.

Nel 2025 il patrimonio agrumicolo della Principauté contava circa 1.200 alberi — tra aranci, limoni, clementini e altre varietà — di cui oltre 600 bigaradiers non trattati. Nei mesi di gennaio e febbraio, la raccolta interessa in particolare i quartieri della Condamine, dei Moneghetti e di Monte-Carlo, dove le bigarade maturano sugli alberi che costeggiano le strade urbane.

Anche quest’anno, tutte le persone interessate potranno beneficiare della raccolta avvicinandosi direttamente ai giardinieri presenti sul posto durante le operazioni. Nel corso del 2025 sono state raccolte oltre 15 tonnellate di bigarade; di queste, quasi 4,5 tonnellate sono state distribuite gratuitamente alla popolazione e al Lycée Rainier III, per la trasformazione in confetture e pâtes de fruits.

La raccolta delle arance amare si svolgerà indicativamente tra le 8.00 e le 14.30, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e l’avanzamento dei lavori, secondo il seguente calendario:

Settore Condamine: dal 12 al 23 gennaio in Rue Grimaldi; dal 26 gennaio al 6 febbraio in Rue Princesse Caroline.

Settore Moneghetti: dal 19 al 30 gennaio in Boulevard de Belgique.

Settore Monte-Carlo: dal 12 al 15 gennaio in Boulevard d’Italie; dal 19 al 23 gennaio in Avenue de Grande-Bretagne.

A completare l’iniziativa, il pubblico è invitato a scoprire l’esposizione « Sur la Route des Agrumes », allestita in Rue Princesse Caroline e visitabile fino a febbraio 2026, un percorso dedicato alla storia e alla tradizione degli agrumi in città.

Per ulteriori informazioni:

Direction de l’Aménagement Urbain

Tel. +377 98 98 22 77

E-mail: amenagement@gouv.mc

