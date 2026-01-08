Les jeudis de l’Agora: un appuntamento di preghiera e spiritualità

Proseguono a Monaco gli incontri spirituali Les jeudis de l’Agora, un appuntamento settimanale aperto a tutti coloro che desiderano ritagliarsi un momento di raccoglimento, preghiera e fraternità nel cuore della giornata.

Ogni giovedì, presso l’Agora – Maison diocésaine (18, rue Bellevue), Monsignor Dominique-Marie David invita i fedeli a partecipare a un tempo di adorazione eucaristica alle ore 11.30, seguito dalla celebrazione della Santa Messa alle 12.15.

L’incontro si conclude con un momento conviviale: un pranzo condiviso, in cui ciascun partecipante è invitato a portare il proprio pasto, favorendo così uno spazio semplice e autentico di dialogo e comunità.

Il prossimo appuntamento è in programma oggi, giovedì 8 gennaio 2026, dalle 11.30 alle 14.30, presso l’Agora – Maison diocésaine, e rappresenta un’opportunità preziosa per inserire una pausa spirituale nel ritmo della settimana, all’insegna dell’ascolto, della preghiera e dell’incontro.

L’iniziativa è aperta a tutti, senza necessità di iscrizione.