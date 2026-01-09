Fradiavolo apre ad Antibes

La Costa Azzurra accoglie un nuovo indirizzo dedicato agli amanti della pizza contemporanea. Da alcune settimane, Fradiavolo, tra i concept di pizzeria più dinamici e riconosciuti in Italia, ha aperto il suo primo ristorante in Francia, scegliendo Antibes come punto di partenza di questa nuova avventura internazionale.

Con oltre 30 indirizzi già affermati nella penisola e numerosi riconoscimenti, tra cui la prestigiosa menzione di 50 Top Pizza, Fradiavolo si distingue per le sue pizze generose, l’attenzione alla qualità delle materie prime e un’interpretazione moderna e autentica della tradizione italiana. Il concept combina impasti curati, ingredienti selezionati e un’atmosfera vivace, pensata per un pubblico contemporaneo e cosmopolita.

L’apertura di Antibes rappresenta la prima tappa di un progetto di sviluppo nazionale in Francia. L’iniziativa è guidata da Riccardo Giraudi e Richard Klimczak, master franchisés del marchio per il territorio francese, che puntano a far conoscere anche al pubblico d’Oltralpe lo spirito audace e identitario di Fradiavolo.

Il nuovo ristorante si inserisce perfettamente nel panorama gastronomico della Costa Azzurra, proponendo un’esperienza conviviale e accessibile, fedele ai codici del brand ma capace di dialogare con il contesto locale. Fradiavolo Antibes è aperto tutti i giorni con servizio continuato e senza prenotazione.

Indirizzo

Centre Commercial Olympie

50 voie Marie Fischer, Antibes

https://www.instagram.com/fradiavolopizza.france/