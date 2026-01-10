2026, un anno di trasmissione e innovazione per il Yacht Club de Monaco

Fedele alla visione «Monaco, Capital of Advanced Yachting», lo Yacht Club de Monaco inaugura una nuova stagione all’insegna della trasmissione del sapere, dell’innovazione e dell’impegno collettivo. Nel quadro della delega di servizio pubblico dedicata all’attrattività del Principato il Club rafforza nel 2026 il proprio ruolo di animatore del porto e di piattaforma internazionale di riferimento, consolidando al contempo i suoi impegni ambientali e sociali. Sport di alto livello, formazione dei giovani, transizione sostenibile e valorizzazione del patrimonio marittimo strutturano un calendario concepito come spazio di dialogo e di costruzione dello yachting di domani.

Rivelare i talenti di domani e mantenere l’eccellenza sportiva

La stagione si aprirà dal 14 al 18 gennaio con la 15ª Monaco Optimist Team Race, appuntamento di riferimento del team racing internazionale per gli under 14. Il programma invernale proseguirà con le Monaco Sportsboat Winter Series (12–15 febbraio e 5–8 marzo), per culminare nella 42ª Primo Cup – Trophée UBS (5–8 marzo), regata emblematica del calendario mediterraneo della monotipo, capace di riunire velisti esperti ed equipaggi professionisti.

Strutturare il dialogo nell’ecosistema dello yachting

Il 5 febbraio, il 18° Symposium Économique – La Belle Classe Superyachts riunirà armatori e professionisti in occasione di una cena-dibattito su invito, dedicata al tema: «Yachting 2035: la trasformazione economica del settore in risposta alle nuove normative ambientali».

In primavera, dal 21 al 24 marzo, il Club ospiterà la prima edizione del Monaco, Capital of Advanced Yachting Rendezvous, in collaborazione con l’Explorers Club di New York. Una delegazione di circa cento membri di questa storica istituzione, fondata nel 1904, sarà accolta in Principato per una serie di incontri dedicati all’esplorazione e alla tutela degli oceani. Il programma includerà il Day of Exploration (23 marzo), il 30° Captains’ Forum (24 marzo) e la cerimonia di consegna dei 6° YCM Explorer Awards (24 marzo), che premiano armatori impegnati nell’esplorazione responsabile e nella conservazione degli ecosistemi marini.

Il 2 aprile, la 7ª Superyacht Chef Competition metterà in luce l’eccellenza dei cuochi di bordo, professione chiave dello yachting contemporaneo. Il concorso sarà presieduto da Philippe Etchebest, chef due stelle Michelin e Meilleur Ouvrier de France.

Incoraggiare l’innovazione e accompagnare le nuove generazioni

Momento centrale della stagione, il 13° Monaco Energy Boat Challenge (8–11 luglio) confermerà il suo ruolo di laboratorio internazionale per lo yachting sostenibile. Studenti, ingegneri e professionisti presenteranno e testeranno in mare soluzioni legate alle energie alternative, alla propulsione, all’autonomia e alla sicurezza.

Questo slancio proseguirà con la 6ª edizione del Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous (20–21 settembre 2026), organizzato da M3 Monaco, dedicato a soluzioni concrete per porti turistici e infrastrutture sempre più sostenibili e innovative.

Valorizzare l’eredità marittima e rafforzare il rayonnement internazionale

Il 2026 sarà segnato anche dalla partecipazione storica di Tuiga (1909), nave ammiraglia del Club, e di Viola (1908) alle celebrazioni del 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, il 4 luglio. Un evento simbolo del dialogo tra tradizione marittima, diplomazia culturale e trasmissione intergenerazionale.

Sul piano sportivo, la 21ª Palermo–Montecarlo (18–23 agosto) prolungherà questo spirito di avventura e performance, affiancata dagli impegni a favore della vela inclusiva con il 4° Navicap Challenge – Trophée Elena Sivoldaeva.

Una visione responsabile e orientata al futuro

Con il programma 2026, il Yacht Club de Monaco ribadisce una visione chiara: promuovere uno yachting d’eccellenza, sostenibile, aperto al mondo e decisamente proiettato verso il futuro.

Per scoprire il programma completo e tutte le novità:

https://yacht-club-monaco.mc/



