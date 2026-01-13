Nizza rende omaggio a Brigitte Bardot: una spiaggia “pet friendly” porterà il suo nome

Un gesto simbolico, carico di poesia e significato, per celebrare una delle figure più iconiche del cinema francese e della lotta per la difesa degli animali.

La città di Nizza ha deciso di intitolare a Brigitte Bardot la spiaggia “pet friendly” situata di fronte all’ospedale Lenval, uno dei pochi tratti di litorale cittadini accessibili agli animali da compagnia.

L’annuncio è arrivato durante il consiglio comunale, per voce del sindaco Christian Estrosi, a pochi giorni dalla scomparsa dell’attrice, avvenuta il 28 dicembre. «La Ville de Nice ha scelto di dare il nome di Brigitte Bardot alla spiaggia di Lenval, aperta agli animali, in omaggio al suo impegno storico in loro difesa», ha dichiarato il primo cittadino.

Un omaggio che richiama anche il profondo legame dell’attrice con il Mediterraneo, che Bardot ha continuato a contemplare fino agli ultimi giorni dalla sua casa di La Madrague, a Saint-Tropez.

Un nome condiviso con associazioni e mondo culturale

La scelta, ha precisato Estrosi, è frutto di una concertazione con Henry-Jean Servat, amico personale dell’attrice, e con le associazioni impegnate nella tutela degli animali.

Ma non è l’unico riconoscimento previsto: uno dei plateaux degli Studios de la Victorine, storica culla del cinema nizzardo dove fu girato anche Et Dieu… créa la femme, porterà a sua volta il nome di Brigitte Bardot.

«Un legame ideale tra patrimonio culturale, cinema e protezione animale», ha sottolineato il sindaco.



«A BB diciamo grazie»

Già all’indomani della sua scomparsa, Estrosi aveva promesso un tributo pubblico all’attrice.

«Nizza sa onorare chi ha segnato la cultura, il cinema e la nostra città», aveva dichiarato il 28 dicembre. «A “BB” diciamo grazie: per il cinema, per la libertà che ha incarnato, per la Costa Azzurra e per il suo impegno instancabile a favore degli animali».

Il sindaco ha ricordato anche il ruolo simbolico di Bardot per la regione: «Qui, su questa terra di luce e creazione che ha ispirato il settimo arte, Brigitte Bardot non era solo una star. Incarnava uno spirito, un’energia, una parte dell’anima azzurra».

Un omaggio che si estende a tutta la Côte d'Azur

Il tributo a Bardot non si ferma a Nizza. Anche Cannes si prepara a rendere omaggio all’attrice: la plage Macé sarà presto ribattezzata “plage Brigitte Bardot”, come annunciato dal sindaco David Lisnard.

Un riconoscimento diffuso lungo la Costa Azzurra per una donna che, tra cinema, libertà e impegno civile, ha lasciato un segno indelebile nella storia culturale e morale della Francia.





