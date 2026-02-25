“Gravures feutrées”, domani il nuovo appuntamento al Musée départemental des Merveilles

Si svolgerà domani, giovedì 26 febbraio, dalle 14.30 alle 16.00, il secondo appuntamento con l’atelier creativo “Gravures feutrées” al Musée départemental des Merveilles di Tende.

Inserito nella programmazione culturale del museo, il laboratorio propone un’esperienza manuale e artistica ispirata all’estetica della Preistoria. Le incisioni, reinterpretate su feltro, diventeranno elementi decorativi per originali creazioni personali. I partecipanti potranno variare motivi e colori, sperimentando segni e combinazioni cromatiche che richiamano l’arte rupestre in una chiave creativa e contemporanea.

L’attività, della durata di un’ora e mezza, è gratuita ed è rivolta a un pubblico ampio, con particolare attenzione alle famiglie. Per i minori è richiesta la presenza obbligatoria di un adulto accompagnatore.

La prenotazione è consigliata contattando il numero 04 89 04 57 00.

Un’occasione per trascorrere un pomeriggio diverso, tra manualità e scoperta, lasciandosi ispirare dal fascino senza tempo delle incisioni preistoriche.