Messaggio di allerta e sensibilizzazione alla ricezione di chiamate telefoniche fraudolente

I truffatori contattano principalmente persone anziane, si presentano come agenti della polizia francese o monegasca e, con il pretesto di una presunta frode su un conto o su una carta bancaria, cercano di ottenere informazioni riservate.
Si tratta di una campagna di chiamate malevole finalizzata a truffare chiunque risponda positivamente alle richieste formulate.
Si invitano i destinatari di tali chiamate a:
NON DARE SEGUITO ALLA CHIAMATA
NON FORNIRE ALCUNA INFORMAZIONE RISERVATA
BLOCCARE IL NUMERO DI TELEFONO
CONTATTARE LA SÛRETÉ PUBLIQUE (93.15.30.15).