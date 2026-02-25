 / Altre notizie

Messaggio di allerta e sensibilizzazione alla ricezione di chiamate telefoniche fraudolente

Alcuni residenti del Principato di Monaco stanno attualmente ricevendo chiamate telefoniche fraudolente, effettuate da diverse linee mobili.

I truffatori contattano principalmente persone anziane, si presentano come agenti della polizia francese o monegasca e, con il pretesto di una presunta frode su un conto o su una carta bancaria, cercano di ottenere informazioni riservate.

Si tratta di una campagna di chiamate malevole finalizzata a truffare chiunque risponda positivamente alle richieste formulate.

Si invitano i destinatari di tali chiamate a:

NON DARE SEGUITO ALLA CHIAMATA

NON FORNIRE ALCUNA INFORMAZIONE RISERVATA

BLOCCARE IL NUMERO DI TELEFONO

CONTATTARE LA SÛRETÉ PUBLIQUE (93.15.30.15).

