Parc Carol de Roumanie, il paradiso verde delle famiglie a ovest di Nizza (Foto)

Silvia Assin ci accompagna in un altro meraviglioso “angolo” di Nizza: a ovest di Nizza, tra avenue de Fabron e ampie distese di verde, il Parc Carol de Roumanie si conferma come uno dei luoghi più amati dalle famiglie.

Un’oasi urbana di 1,8 ettari pensata soprattutto per i più piccoli, che qui trovano aree gioco attrezzate, giochi d’acqua, strutture gonfiabili e persino un percorso di mini-golf (a pagamento), mentre gli adulti possono godersi il relax all’ombra degli alberi.

Il parco sorge su un’area carica di storia. Un tempo faceva parte del vasto dominio del Château de Fabron, costruito nel 1870 dal banchiere Gastaud e esteso per ben 23 ettari fino al mare.

Dopo una lunga vicenda di passaggi di proprietà e vendite all’asta, il castello appartenne al re Carol II di Romania (1893-1953), da cui il parco prende il nome. L’edificio venne demolito nel 1971 e l’area fu riqualificata dalla città di Nizza, che aprì il parco al pubblico nel 1978, trasformandolo in uno spazio verde dedicato al tempo libero.

Oggi il Parc Carol de Roumanie è un vero e proprio parco dei divertimenti a cielo aperto: grandi prati ombreggiati, aree gioco all’aperto, un percorso salute per gli sportivi e numerosi spazi dove organizzare passeggiate, picnic e feste di compleanno per bambini.

Tra le attività più apprezzate ci sono le strutture gonfiabili a tema giungla, le installazioni per arrampicarsi e il mini-golf immerso nel verde.

Il cuore del giardino custodisce anche un prezioso patrimonio botanico, con un imponente Araucaria bidwillii di diverse decine di anni e un magnifico Syagrus romanzoffiana, noto come “palma della regina” o “cocotiero piumoso”, che contribuiscono a rendere l’atmosfera ancora più suggestiva.

Facile da raggiungere e pensato per tutte le età, il Parc Carol de Roumanie resta uno dei luoghi simbolo del tempo libero familiare a Nizza: un angolo di natura dove storia, gioco e relax convivono in perfetto equilibrio.





