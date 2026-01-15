Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Diversi
Raccolta di sangue - 16 e 17 gennaio - Maison des Associations – Antibes -
I segreti del nostro orologio biologico - 17 gennaio alle 16:30 - Médiathèque Albert Camus – ntibes
Théâtre
ANTIBÉA THÉÂTRE : 15 rue Georges Clémenceau - Antibes
L’avaro – 16, 17, 23, 24, 30 e 31 gennaio alle 20:30 e 18 e 25 gennaio alle 16:00
Le Tribunal : 5 place Amiral Barnaud - Antibes
Non è giusto – 18 gennaio alle 15:00
Che differenza fa? – dal 15 al 17 gennaio alle 20:30
ANTHÉA ANTIPOLIS : 260 avenue Jules Grec - Antibes
L’intervento – 16 e 17 gennaio alle 20:30-21:00
A ovest – 20 gennaio alle 20:00
Waly Dia – 1 ora da uccidere – 21 e 22 gennaio alle 20:00-20:30
Non mi è mai successo nulla – dal 22 al 25 gennaio alle 17:00-20:30-21:00
Le mostre
Aragosta e scampi – fino al 31 gennaio – Musée de la Carte Postale – Antibes
Le improbabili fotografie – dall’8 al 31 gennaio – Médiathèque Albert Camus – Antibes – mostra di Claude Juan
L’oggetto del momento: la tavoletta di piombo di Antipolis – fino al 1° marzo – Musée d’Archéologie – Antibes
Visite guidate
Vecchia antibes in francesse - Il 14, 21 & 28 gennaio ore 10h.
La strada dei pittori – Il 29 gennaio ore 14h.
CANNES
Spectacle - On vous raconte des histoires
Saison du Théâtre de la Licorne
Venerdì 16 gennaio 2026
Horaire(s) :
19h30
Théâtre de la Licorne
25 avenue Francis Tonner
Visite guidée - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Autour de l'exposition
Venerdì 16 gennaio 2026
Horaire(s) :
15h
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Champs-Élysées - Chansons françaises
Sabato 17 gennaio 2026
Horaire(s) :
20h
(ouverture des portes à 19h)
Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes
50 boulevard de la Croisette
1-3 Rue Frédéric Amouretti
Concert - Harpe & croissants
Sabato 17 gennaio 2026
Horaire(s) :
à partir de 10h
Médiathèque Ranguin
19 avenue Victor Hugo
Espace Ranguin
Journée portes ouvertes - Industries culturelles et créatives
Sabato 17 gennaio 2026
Horaire(s) :
De 9h à 17h
Campus Georges Méliès
214 avenue Francis Tonner
SpectacleHumourTout public
Absolutely Hilarious
Le grand show de l'humour
Domenica 18 gennaio 2026
Horaire(s) :
16h
Théâtre de la Licorne
25 avenue Francis Tonner
Spectacle - Le chat du judoka
Mercoledì 21 gennaio 2026
Horaire(s) :
10h et 14h30
Salle Le Raimu
Chemin de la Borde
Exposition - Le peuple du livre
Fino a domenica 1° febbraio 2026
Horaire(s) :
De 14h à 19h
Espace Miramar
35 rue Pasteur
Exposition - Démones et déesses : de la vie à la mort
Fino a domenica 24 maggio 2026
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
CARROS
Ça va faire mâle
Teatro
Venerdì 16 gennaio 2026 da 20.
Salle Juliette Gréco
5 boulevard de la Colle Belle
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA TURBIE
Concours photo sur la flore et la faune sauvage de La Turbie
Fino al 29 marzo
Ecole Michel Balland, 15bis Place Neuve
LE BROC
Ah… l’école ! – Booder
One man Show / One woman show
Mercoledì 21 gennaio 2026 da 19.
Complexe les Arts d'Azur - Le Broc
12 rue des Jardins
LEVENS
Concert: Tony Amantini and The Cheeky Folks
Sabato 17 gennaio 2026 dalle 20:30 alle 22.
Auditorium Joseph Raybaud
Place de la République
MENTON
Jeux d'écriture - atelier à la bibliothèque
Venerdì 16 gennaio da 14:30 a 16:30
Salle d'animation de la bibliothèque Municipale de Menton,
16 avenue Boyer, Bibliothèque Municipale l'Odyssée
Stagione artistica del Casinò Barriere 2025 - 2026: Christophe Alévêque in "Revue de Presse
Sabato 17 gennaio da 20:00 a 21:30
Casino Barrière Menton,
2 bis avenue Félix Faure
Conférence Hakim El Karoui: Israël-Palestine, une idée de paix
Martedì 20 gennaio 2026 a 18:30
Campus de Sciences Po, Amphithéâtre Richard Descoings,
11 Place Saint Julien
Spettacolo teatrale "Gerusalemme"
Mercoledì 21 gennaio a 19:00
Campus de Sciences Po, Amphithéâtre Richard Descoings,
11 Place Saint Julien
Visita guidata: giardino de La Citronneraie
Fino al 31 gennaio
Le Mas Flofaro,
69 corniche André Tardieu
Visita guidata alla collezione nazionale di agrumi al Palais de Carnolès
Fino al 31 gennaio
Palais de Carnolès,
3 avenue de la Madone
Visita guidata: Il giardino di Maria Serena
Fino al 31 gennaio
Jardin Maria Serena,
21 promenade Reine Astrid
Visita guidata: Il giardino della Serre de la Madone
Fino al 31 gennaio
Jardin Serre de la Madone,
74 route du Val de Gorbio
Visita guidata del Domaine Gannac
Fino al 13 febbraio
Maison Gannac, 2970
Route de Super Garavan
92ª Festa del Citron - Passeggiata del limone
Fino al 1 marzo
Palais de l'Europe –
Office de Tourisme, 8 avenue Boyer
Mostre - Esposizioni
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
La rédemption
Il 15 gennaio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
12 Av. d'Ostende, 98000 Monaco
Pablo Ferrandez and Guests
Il 16 gennaio 2026
Bd Louis II, 98000 Monaco
The Violin in the Land of the Rising Sun
Il 17 gennaio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
7, rue Louis Notari
Concert symphonique - L. Kuokman – F. Say
Il 18 gennaio 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
Bd Louis II, 98000 Monaco
Happy Hour Musical
Il 20 gennaio 2026
Orario di inizio dell'evento
18h30
Bd Louis II, 98000 Monaco
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Organizzatore
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique
La Patinoire
Fino al 1° marzo 2026
Route de la Piscine
NIZZA
Anne Paceo - Concerto
Giovedì 15 gennaio 2026 alle 19.
STOCKFISH
5 avenue François Mitterrand
Life - Danza
Giovedì 15 gennaio 2026 alle 20:30.
Sabato 17 gennaio 2026 alle 17:30.
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
Jury Experience - Spettacolo
Venerdì 16 gennaio 2026 alle 19:30 e alle 21:30.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Magic Night
Spettacolo
Da venerdì 16 a sabato 17 gennaio 2026 alle 19:45.
Casino Barrière Le Ruhl Nice
1, Promenade des Anglais
Mohabet
Concerto
Venerdì 16 gennaio 2026 alle 19:30.
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Kemmler
Concerto
Venerdì 16 gennaio 2026 alle 20.
STOCKFISH
5 avenue François Mitterrand
Les oublié.es de la Fête
Teatro
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Les combustibles – Amélie Nothomb
Teatro
Venerdì 16 gennaio 2026 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Lecture dans un fauteuil – Jules Renard
Spettacolo
Sabato 17 gennaio 2026 alle 18.
Théâtre du Bocal
6 rue Prince Maurice
Thomas Angelvy – Les Plages du Rire
One man Show / One woman show
Sabato 17 gennaio 2026 da 20:30.
Domenica 18 gennaio 2026 da 20:30.
Conservatoire National de Nice
127 Avenue du Crancolar
Julien Vinh
One man Show / One woman show
Sabato 17 gennaio 2026 alle 19.
STOCKFISH
5 avenue François Mitterrand
Thomas Poitevin – En modelage
One man Show / One woman show
Sabato 17 gennaio 2026 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Panique au ministère
Teatro
Domenica 18 gennaio 2026 alle 16:30.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Toi qui es psy
Teatro
Domenica 18 gennaio 2026 alle 11.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
L’Etrangleuse
Teatro
Domenica 18 gennaio 2026 alle 17.
Théâtre du Bocal
6 rue Prince Maurice
Thomas GT – Artichaut
One man Show / One woman show
Lunedì 19 gennaio 2026 alle 20:30.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Les Précieuses Ridicules
Venerdì 23 gennaio 2026 alle 21.
Domenica 1° febbraio 2026 alle 16:30.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Luminiscence – L’Odyssée céleste
Spettacolo
Fino al 28 Marzo 2026
Basilique Notre-Dame de Nice
2 rue d'Italie
Mostre – esposizioni
Henri Matisse – Chemin de Croix
Esposizione
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Constellation – Michael Kenna - Exposition
Fino al 25 gennaio 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Merci, mais non merci - Esposizione
Mostra collettiva
Fino al 31 gennaio 2026
Galerie Eva Vautier
2 rue Vernier
Quartier Libération
Mostra SUM? – Equilibrio assoluto
Fino al 01 Febbraio 2026
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Arénas
Eclats d’émotion - Esposizione
Fino al 1° Febbraio 2026
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 18.
Mostra di Christine Flori e Caco.
Galerie Lou Babazouk 2
5 rue Benoit Bunico
Claude Gilli – Clins d’oeil à l’école de Nice - Esposizione
Fino al 14 Febbraio 2026
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Nice, son passé ore de l’avenir - Exposition
Fino al 01 marzo 2026
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Maurice Denis, années 1920. L’éclat du Midi - Esposizione
Fino all’8 Marzo 2026
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
SAINT JEAN CAP FERRAT
Les Jeudis de la Villa avec Franco Bolletta
Conferenza
Giovedì 15 gennaio 2026 dalle 18:30 alle 23.
Villa Ephrussi de Rothschild
1 avenue Ephrussi de Rothschild
SAINT MARTIN VESUBIE
Exposition – “Au bout du conte”
Fino al 05 Febbraio 2026
52 bd Lazare Raiberti
06450 Saint-Martin-Vésubie
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
TENDE
Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
VILLEFRANCHE-SUR-MER
L’Istoria bisbilhada de l’art, da Roubert Filliou
Performance artistica
Giovedì 15 gennaio 2026 da 16:30.
Dans les rues de la vieille – ville
Citadel’arte: Spettacoli dal vivo
Performance artistica
Dal sabato 17 a domenica 18 gennaio 2026 il sabato dalle 20. Il domenica dalle 16.
Auditorium de la Citadelle
Place Emmanuel Philibert
Conférence – Débat par Les Américains et la 6ème Flotte à Villefranche-sur-mer
Martedì 20 gennaio 2026 dalle 18 alle 20.
Auditorium de la Citadelle
Place Emmanuel Philibert