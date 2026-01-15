Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Diversi

Raccolta di sangue - 16 e 17 gennaio - Maison des Associations – Antibes -

I segreti del nostro orologio biologico - 17 gennaio alle 16:30 - Médiathèque Albert Camus – ntibes



Théâtre

ANTIBÉA THÉÂTRE : 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

L’avaro – 16, 17, 23, 24, 30 e 31 gennaio alle 20:30 e 18 e 25 gennaio alle 16:00



Le Tribunal : 5 place Amiral Barnaud - Antibes

Non è giusto – 18 gennaio alle 15:00

Che differenza fa? – dal 15 al 17 gennaio alle 20:30



ANTHÉA ANTIPOLIS : 260 avenue Jules Grec - Antibes

L’intervento – 16 e 17 gennaio alle 20:30-21:00

A ovest – 20 gennaio alle 20:00

Waly Dia – 1 ora da uccidere – 21 e 22 gennaio alle 20:00-20:30

Non mi è mai successo nulla – dal 22 al 25 gennaio alle 17:00-20:30-21:00



Le mostre

Aragosta e scampi – fino al 31 gennaio – Musée de la Carte Postale – Antibes

Le improbabili fotografie – dall’8 al 31 gennaio – Médiathèque Albert Camus – Antibes – mostra di Claude Juan

L’oggetto del momento: la tavoletta di piombo di Antipolis – fino al 1° marzo – Musée d’Archéologie – Antibes



Visite guidate

Vecchia antibes in francesse - Il 14, 21 & 28 gennaio ore 10h.

La strada dei pittori – Il 29 gennaio ore 14h.



CANNES

Spectacle - On vous raconte des histoires

Saison du Théâtre de la Licorne

Venerdì 16 gennaio 2026

Horaire(s) :

19h30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Visite guidée - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Autour de l'exposition

Venerdì 16 gennaio 2026

Horaire(s) :

15h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Champs-Élysées - Chansons françaises

Sabato 17 gennaio 2026

Horaire(s) :

20h

(ouverture des portes à 19h)

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



Concert - Harpe & croissants

Sabato 17 gennaio 2026

Horaire(s) :

à partir de 10h

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



Journée portes ouvertes - Industries culturelles et créatives

Sabato 17 gennaio 2026

Horaire(s) :

De 9h à 17h

Campus Georges Méliès

214 avenue Francis Tonner



SpectacleHumourTout public

Absolutely Hilarious

Le grand show de l'humour

Domenica 18 gennaio 2026

Horaire(s) :

16h

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Spectacle - Le chat du judoka

Mercoledì 21 gennaio 2026

Horaire(s) :

10h et 14h30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



Exposition - Le peuple du livre

Fino a domenica 1° febbraio 2026

Horaire(s) :

De 14h à 19h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Exposition - Démones et déesses : de la vie à la mort

Fino a domenica 24 maggio 2026

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer

Fino a domenica 26 aprile 2026

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino al 5 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino a venerdì 6 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CARROS

Ça va faire mâle

Teatro

Venerdì 16 gennaio 2026 da 20.

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LA TURBIE

Concours photo sur la flore et la faune sauvage de La Turbie

Fino al 29 marzo

Ecole Michel Balland, 15bis Place Neuve



LE BROC

Ah… l’école ! – Booder

One man Show / One woman show

Mercoledì 21 gennaio 2026 da 19.

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

Concert: Tony Amantini and The Cheeky Folks

Sabato 17 gennaio 2026 dalle 20:30 alle 22.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Jeux d'écriture - atelier à la bibliothèque

Venerdì 16 gennaio da 14:30 a 16:30

Salle d'animation de la bibliothèque Municipale de Menton,

16 avenue Boyer, Bibliothèque Municipale l'Odyssée



Stagione artistica del Casinò Barriere 2025 - 2026: Christophe Alévêque in "Revue de Presse

Sabato 17 gennaio da 20:00 a 21:30

Casino Barrière Menton,

2 bis avenue Félix Faure



Conférence Hakim El Karoui: Israël-Palestine, une idée de paix

Martedì 20 gennaio 2026 a 18:30

Campus de Sciences Po, Amphithéâtre Richard Descoings,

11 Place Saint Julien



Spettacolo teatrale "Gerusalemme"

Mercoledì 21 gennaio a 19:00

Campus de Sciences Po, Amphithéâtre Richard Descoings,

11 Place Saint Julien



Visita guidata: giardino de La Citronneraie

Fino al 31 gennaio

Le Mas Flofaro,

69 corniche André Tardieu



Visita guidata alla collezione nazionale di agrumi al Palais de Carnolès

Fino al 31 gennaio

Palais de Carnolès,

3 avenue de la Madone



Visita guidata: Il giardino di Maria Serena

Fino al 31 gennaio

Jardin Maria Serena,

21 promenade Reine Astrid



Visita guidata: Il giardino della Serre de la Madone

Fino al 31 gennaio

Jardin Serre de la Madone,

74 route du Val de Gorbio



Visita guidata del Domaine Gannac

Fino al 13 febbraio

Maison Gannac, 2970

Route de Super Garavan



92ª Festa del Citron - Passeggiata del limone

Fino al 1 marzo

Palais de l'Europe –

Office de Tourisme, 8 avenue Boyer



Mostre - Esposizioni

Mostra "I colori del fogliame"

Fino al 31 marzo 2026

Avenue Saint Jacques



Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.

Fino all’8 giugno

Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III



Mostra da un mantello all'altro

Fino al 26 giugno

Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

La rédemption

Il 15 gennaio 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

12 Av. d'Ostende, 98000 Monaco



Pablo Ferrandez and Guests

Il 16 gennaio 2026

Bd Louis II, 98000 Monaco



The Violin in the Land of the Rising Sun

Il 17 gennaio 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

7, rue Louis Notari



Concert symphonique - L. Kuokman – F. Say

Il 18 gennaio 2026

Orario di inizio dell'evento

18h00

Bd Louis II, 98000 Monaco



Happy Hour Musical

Il 20 gennaio 2026

Orario di inizio dell'evento

18h30

Bd Louis II, 98000 Monaco



Tango Argentin à Monaco

Fino al 30 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

Organizzatore

Eglise Réformée de Monaco

Indirizzo

7, rue Louis Notari



Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"

Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



La Patinoire

Fino al 1° marzo 2026

Route de la Piscine



NIZZA

Anne Paceo - Concerto

Giovedì 15 gennaio 2026 alle 19.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



Life - Danza

Giovedì 15 gennaio 2026 alle 20:30.

Sabato 17 gennaio 2026 alle 17:30.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Jury Experience - Spettacolo

Venerdì 16 gennaio 2026 alle 19:30 e alle 21:30.

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



Magic Night

Spettacolo

Da venerdì 16 a sabato 17 gennaio 2026 alle 19:45.

Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Mohabet

Concerto

Venerdì 16 gennaio 2026 alle 19:30.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Kemmler

Concerto

Venerdì 16 gennaio 2026 alle 20.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



Les oublié.es de la Fête

Teatro

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Les combustibles – Amélie Nothomb

Teatro

Venerdì 16 gennaio 2026 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Lecture dans un fauteuil – Jules Renard

Spettacolo

Sabato 17 gennaio 2026 alle 18.

Théâtre du Bocal

6 rue Prince Maurice



Thomas Angelvy – Les Plages du Rire

One man Show / One woman show

Sabato 17 gennaio 2026 da 20:30.

Domenica 18 gennaio 2026 da 20:30.

Conservatoire National de Nice

127 Avenue du Crancolar



Julien Vinh

One man Show / One woman show

Sabato 17 gennaio 2026 alle 19.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



Thomas Poitevin – En modelage

One man Show / One woman show

Sabato 17 gennaio 2026 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Panique au ministère

Teatro

Domenica 18 gennaio 2026 alle 16:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Cadré-Décadré - Spettacolo

Domenica 18 gennaio 2026 alle 16.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Cadré-Décadré

Spettacolo

Domenica 18 gennaio 2026 alle 16.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Toi qui es psy

Teatro

Domenica 18 gennaio 2026 alle 11.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



L’Etrangleuse

Teatro

Domenica 18 gennaio 2026 alle 17.

Théâtre du Bocal

6 rue Prince Maurice



Thomas GT – Artichaut

One man Show / One woman show

Lunedì 19 gennaio 2026 alle 20:30.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Les Précieuses Ridicules

Venerdì 23 gennaio 2026 alle 21.

Domenica 1° febbraio 2026 alle 16:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Luminiscence – L’Odyssée céleste

Spettacolo

Fino al 28 Marzo 2026

Basilique Notre-Dame de Nice

2 rue d'Italie



Mostre – esposizioni

Henri Matisse – Chemin de Croix

Esposizione

Fino al 19 Gennaio 2026

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Henri Matisse – Chemin de Croix

Fino al 19 Gennaio 2026

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Constellation – Michael Kenna - Exposition

Fino al 25 gennaio 2026

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Merci, mais non merci - Esposizione

Mostra collettiva

Fino al 31 gennaio 2026

Galerie Eva Vautier

2 rue Vernier

Quartier Libération



Mostra SUM? – Equilibrio assoluto

Fino al 01 Febbraio 2026

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas[AM1]



Eclats d’émotion - Esposizione

Fino al 1° Febbraio 2026

Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 18.

Mostra di Christine Flori e Caco.

Galerie Lou Babazouk 2

5 rue Benoit Bunico



Claude Gilli – Clins d’oeil à l’école de Nice - Esposizione

Fino al 14 Febbraio 2026

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Nice, son passé ore de l’avenir - Exposition

Fino al 01 marzo 2026

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



Mondes parallèles - Esposizione

Fino al 31 Marzo 2026

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



Maurice Denis, années 1920. L’éclat du Midi - Esposizione

Fino all’8 Marzo 2026

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



SAINT JEAN CAP FERRAT

Les Jeudis de la Villa avec Franco Bolletta

Conferenza

Giovedì 15 gennaio 2026 dalle 18:30 alle 23.

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



SAINT MARTIN VESUBIE

Exposition – “Au bout du conte”

Fino al 05 Febbraio 2026

52 bd Lazare Raiberti

06450 Saint-Martin-Vésubie



“Toc toc toc… une histoire”

Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti



Exposition – “Au bout du conte”

Fino al 05 Febbraio 2026

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 bd Lazare Raiberti



TENDE

Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""

Fino al 15 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"

Fino al 15 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



VILLEFRANCHE-SUR-MER

L’Istoria bisbilhada de l’art, da Roubert Filliou

Performance artistica

Giovedì 15 gennaio 2026 da 16:30.

Dans les rues de la vieille – ville



Citadel’arte: Spettacoli dal vivo

Performance artistica

Dal sabato 17 a domenica 18 gennaio 2026 il sabato dalle 20. Il domenica dalle 16.

Auditorium de la Citadelle

Place Emmanuel Philibert



Conférence – Débat par Les Américains et la 6ème Flotte à Villefranche-sur-mer

Martedì 20 gennaio 2026 dalle 18 alle 20.

Auditorium de la Citadelle

Place Emmanuel Philibert



