Simone Fattal in mostra a Città del Messico con la Fondation Prince Pierre

La Fondation Prince Pierre de Monaco, in collaborazione con il Musée Jumex di Mexico City, presenta tre sculture monumentali in bronzo dell’artista franco-libanese Simone Fattal, vincitrice del XLIX Prix International d’Art Contemporain (PIAC). Le opere Adam and Eve (2021) e Door (2024) saranno installate sull’esplanade del museo dal 3 febbraio al 1° marzo 2026, offrendo al pubblico una riflessione contemporanea sulla memoria, il corpo e il mito.

Questa esposizione si inserisce nel programma internazionale del PIAC, che dal 2013 prevede la presentazione del vincitore al di fuori del Principato. Per l’edizione 2025, la Fondation ha scelto il Musée Jumex, uno dei principali poli dell’arte contemporanea in America Latina, nel contesto della settimana dell’arte di Città del Messico.

Il Prix International d’Art Contemporain, attribuito per la prima volta nel 1965 e organizzato dalla Fondation Prince Pierre de Monaco dal 1983, è oggi uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama artistico internazionale. Diretto artisticamente per questa edizione da Cristiano Raimondi, il premio – dotato di 75.000 euro – viene assegnato ogni tre anni da un Consiglio Artistico presieduto da S.A.R. la Principessa di Hannover. Ogni membro del Consiglio seleziona tre esperti internazionali incaricati di presentare un’opera recente, ritenuta la più rappresentativa del lavoro di un artista.

Il 14 ottobre 2025, durante la cerimonia ufficiale all’Opéra Garnier di Monte-Carlo, la Fondation Prince Pierre ha conferito il XLIX PIAC a Simone Fattal per l’opera Sempre il mare, uomo libero, amerai ! (2023), su proposta della curatrice libanese Christine Tohme, direttrice di Ashkal Alwan, che ha sottolineato la forza del suo lavoro nel leggere le realtà sociali, politiche ed ecologiche del nostro tempo.

Nata nel 1942 a Damasco, Simone Fattal è oggi una delle voci più autorevoli della creazione contemporanea. La sua pratica, che attraversa pittura, scultura, collage, scrittura ed editoria, si nutre tanto della storia e del mondo contemporaneo quanto della scultura classica, della mitologia e delle forme più arcaiche. Fuggita dalla guerra civile libanese, si stabilisce in California negli anni Ottanta, dove fonda la casa editrice indipendente Post-Apollo Press, dedicata alla poesia e alla letteratura indipendente, in particolare alle opere di Etel Adnan. Dopo gli studi all’Art Institute di San Francisco, inizia a lavorare la ceramica, medium che diventerà centrale nella sua ricerca artistica.

Come scrive Etel Adnan, “quando Simone Fattal ha affrontato il suo primo pezzo d’argilla, non ha esitato. Le sue dita hanno trasformato quella massa informe in una figura in piedi. Non ha creato un oggetto, ma un movimento essenziale: quello che separa l’essere umano dal mondo animale”.

Fondata il 17 febbraio 1966 da S.A.S. il Principe Ranieri III in omaggio al padre, il Principe Pierre, la Fondation Prince Pierre de Monaco è oggi presieduta da S.A.R. la Principessa di Hannover e ha come missione la promozione della creazione contemporanea. Ogni anno, S.A.S. il Principe Sovrano assegna i principali premi della Fondazione su proposta dei tre Consigli – letterario, musicale e artistico. Il Premio Letterario e la Borsa di Scoperta sono conferiti annualmente, mentre il Premio di Composizione Musicale, il Prix International d’Art Contemporain e la Borsa di Ricerca vengono attribuiti ogni tre anni.

Con la mostra al Musée Jumex, l’opera di Simone Fattal si apre a un nuovo pubblico internazionale, confermando la vocazione globale del PIAC e il ruolo della Fondation Prince Pierre come ponte tra il Principato e le grandi scene artistiche del mondo.



