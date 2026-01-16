 / Altre notizie

Il Principato vieterà l’uso di dispositivi pirotecnici nei luoghi pubblici chiusi

A seguito dell’incendio verificatosi il giorno di Capodanno nella località svizzera di Crans-Montana, il Ministro di Stato ha deciso di rafforzare ulteriormente il livello di prevenzione nel Principato.

Una nuova regola per rafforzare la sicurezza: stop ai dispositivi pirotecnici nei luoghi pubblici chiusi del Principato.

Il Principato di Monaco applica da tempo un quadro particolarmente rigoroso in materia di sicurezza per gli esercizi che generano atmosfere musicali e festive. Tale sistema si fonda su una normativa severa, controlli regolari e una forte presenza sul territorio dei servizi tecnici competenti.

In questo contesto, e a seguito dell’incendio verificatosi il giorno di Capodanno nella località svizzera di Crans-Montana, il Ministro di Stato ha deciso di rafforzare ulteriormente il livello di prevenzione nel Principato. A tal fine, ha investito la Commissione Tecnica per l’Igiene, la Sicurezza e la Protezione dell’Ambiente, chiedendo l’effettuazione di controlli supplementari negli esercizi interessati e la sensibilizzazione dei gestori al rigoroso rispetto delle norme di sicurezza, in particolare quelle relative ai rischi di incendio e alle condizioni di evacuazione del pubblico.

Parallelamente, il Ministro di Stato ha richiesto la predisposizione, nel più breve tempo possibile, di un aggiornamento normativo volto a vietare nel Principato l’utilizzo di qualsiasi tipo di dispositivo pirotecnico — in particolare i cosiddetti “fuochi bengala” — all’interno dei luoghi chiusi.

Questa decisione si inserisce in un approccio costante di prevenzione e tutela del pubblico, fondato sull’esperienza dei servizi tecnici dello Stato e su una conoscenza approfondita delle strutture e delle pratiche in vigore nel Principato.

