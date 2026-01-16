Monaco in festa per Sainte Dévote, Patrona del Principato di Monaco

Lunedì 26 e martedì 27 gennaio 2026 Monaco celebrerà Sainte Dévote, Patrona del Principato, della Famiglia Principesca e della Diocesi di Monaco. Si tratta di una delle tradizioni più antiche e identitarie del Paese, profondamente radicata nella cultura nazionale e presente nei secoli nella religione, nel folklore, nella storia, nelle arti e nelle credenze popolari.

Origini della tradizione

La tradizione nasce dalla “Leggenda di Sainte Dévote”, tramandata da un documento medievale. Secondo il racconto, Dévote, giovane cristiana originaria della Corsica, fu martirizzata nel 303 o 304 sotto l’imperatore Diocleziano.

Il suo corpo, sottratto durante la notte da alcuni fedeli, fu posto su una barca e condotto a Monaco, dove venne sepolto il 27 gennaio nella cappella del vallone dei Gaumates, nei pressi del porto.

Dal XVII secolo, sotto il regno di Onorato II, Sainte Dévote è riconosciuta come Patrona di Monaco.

La leggenda dell’embrasement

Un’ulteriore leggenda narra che, nell’XI secolo, le sue reliquie furono sottratte da malfattori via mare, ma la loro imbarcazione venne raggiunta e data alle fiamme.

Dal 1874 questo episodio è rievocato ogni anno con l’embrasement de la barque: una barca viene bruciata su un rogo in presenza del Sovrano, della Famiglia Principesca e delle autorità monegasche.

La giornata della Festa

Il 27 gennaio, giorno della Festa, una messa pontificale è celebrata in Cattedrale da una personalità religiosa invitata dall’Arcivescovo di Monaco. Vi partecipano la Famiglia Principesca, il Governo, le assemblee e numerosi fedeli.

Segue la solenne processione delle reliquie: accompagnate dai Carabinieri del Principe e dai Penitenti dell’Archiconfraternita della Misericordia, esse attraversano il Rocher fino a Place du Palais, dove una guardia d’onore e l’Orchestra dei Carabinieri rendono omaggio.

Le benedizioni si susseguono sul Palazzo, sulle mura della città e, infine, davanti alla Cattedrale, dove vengono benedetti il mare e i pescatori.

Programma

Lunedì 26 gennaio 2026

10.30 – Église Sainte-Dévote: Messa delle tradizioni in lingua monegasca

18.00 – Chicane del Grand-Prix: Processione delle reliquie

19.00 – Église Sainte-Dévote: Vespri solenni

A seguire – Quai Albert Ier: Embrasement de la barque da parte della Famiglia Principesca

A seguire – Spettacolo di droni

Martedì 27 gennaio 2026

10.00 – Cattedrale di Monaco: Messa pontificale presieduta da S.E.M. il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme.

A seguire, processione delle reliquie sul Rocher.

18.30 – Cattedrale di Monaco: Concerto spirituale a lume di candela.

Incontro inedito tra il Chœur de Sartène, diretto da Jean-Paul Poletti, e il Coro della Cappella Papale di Assisi, con la partecipazione del Coro di bambini dell’Académie Rainier III, per un programma dedicato al canto corso e alla musica classica.

Ulteriori informazioni:

https://www.saintedevotemonaco.com/