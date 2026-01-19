Antibes accelera sui congressi: 30 mila presenze nel 2025 e un 2026 all’insegna della crescita

Antibes Juan-les-Pins consolida il proprio ruolo nel turismo congressuale. Il Palais des Congrès Antipolis ha presentato i risultati del 2025 e le linee guida per il 2026, confermando una dinamica positiva e una crescente attrattività sui mercati nazionale e internazionale.



Nel 2025 la struttura ha ospitato complessivamente 80 eventi, di cui 29 congressi, accogliendo circa 30.000 partecipanti. I congressisti sono stati 7.640, con una forte presenza internazionale (59%), seguita dal pubblico nazionale (33%) e regionale (9%).

La durata media dei congressi è stata di 2,7 giorni, con circa 353 partecipanti per evento. Le ricadute economiche generate sul territorio sono stimate in 8,5 milioni di euro. I settori più rappresentati restano sanità e medicale, ricerca scientifica, informatica e temi legati alla vita sociale e alla democrazia.



Sulla base di questi numeri, Antipolis rafforzerà nel 2026 la propria strategia di promozione commerciale, intensificando l’attività di prospezione verso organizzatori di congressi, eventi aziendali e fiere professionali.

L’obiettivo è intercettare flussi sempre più qualificati, valorizzando le capacità del sito e l’attrattività della destinazione. Parallelamente saranno potenziate le azioni di visibilità, anche attraverso partnership con reti specializzate come Coésio e Linkeus, per ampliare le opportunità di mercato e rafforzare il posizionamento internazionale.



L’ambizione è chiara: rendere Antipolis una tappa di riferimento per eventi fino a 600 partecipanti nel Sud-Est della Francia.



Resta centrale anche l’impegno per la sostenibilità. Il Palais des Congrès ha rinnovato per altri tre anni la certificazione ISO 20121, standard internazionale per la gestione responsabile degli eventi.