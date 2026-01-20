Notte della Lettura – 10ª edizione, “Città e Campagne”

Sabato 24 gennaio 2026, la Biblioteca comunale di Breil-sur-Roya aderisce alla 10ª edizione della Nuit de la Lecture, l’appuntamento nazionale dedicato al piacere della lettura, quest’anno declinato sul tema “Villes et Campagnes”. Un’intera serata, dalle 18:00 a mezzanotte, pensata per coinvolgere grandi e piccoli in un percorso culturale ricco, gratuito e aperto a tutti.

Si comincia alle 18:00 con la Nuit de la lecture des pitchouns: i più piccoli sono invitati a indossare il loro pigiama più bello e a lasciarsi trasportare da storie affascinanti, seguite da una merenda conviviale. Alle 19:00 spazio allo Speedbooking, un formato dinamico in cui condividere letture e colpi di cuore in soli 90 secondi, per contagiare gli altri con la voglia di leggere.

Alle 19:30 è prevista la cerimonia di premiazione del concorso fotografico “Illusion d’optique – Villes et Campagnes”, che metterà in luce sguardi originali sul dialogo tra ambiente urbano e rurale. Alle 20:00 il pubblico potrà mettersi alla prova con i Jeux de culture générale, una serie di quiz e sfide per testare le proprie conoscenze.

La serata culminerà alle 21:30 con il gioco d’indagine teatrale “Massacre à la bibliothèque”, proposto dalla compagnia Morphose: un’esperienza immersiva che trasforma la biblioteca in un vero e proprio palcoscenico investigativo.

La Nuit de la Lecture a Breil-sur-Roya si conferma così un evento culturale centrale per il territorio, capace di unire generazioni diverse attorno ai libri, al gioco e alla creatività, “fino al termine della notte”, nel segno del dialogo tra città e campagne.

Informazioni pratiche

Bibliothèque de Breil-sur-Roya – Sabato 24 gennaio 2026, ore 18:00–00:00

Ingresso gratuito

Tel. 04 93 62 24 80

https://breil-sur-roya.mediatheque06.fr/