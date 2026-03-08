Monaco: la Commissione per l’assegnazione degli alloggi demaniali attribuisce 156 appartamenti, tra cui i nuovi del Blocco A della Résidence Héméra

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi demaniali si è riunita oggi, 6 marzo 2026 presso il Ministero di Stato del Principato di Monaco, sotto la presidenza di Pierre-André Chiappori, Consigliere di Governo e Ministro delle Finanze e dell’Economia.

Nel corso della riunione, la Commissione ha proceduto all’assegnazione di 156 alloggi demaniali, a seguito dell’appello a candidature aperto tra il 15 settembre e il 10 ottobre 2025.

Tra gli appartamenti attribuiti figurano 49 nuovi alloggi situati nel Blocco A della Résidence Héméra, che si aggiungono agli appartamenti del Blocco B assegnati lo scorso anno. A questi si affiancano 107 appartamenti rinnovati, distribuiti su tutto il territorio del Principato.

I risultati della Commissione evidenziano la capacità del patrimonio immobiliare demaniale di rispondere alle esigenze espresse dai candidati, in particolare quando la situazione familiare richiede un adattamento dell’abitazione.

In questo contesto, oltre due terzi dei candidati il cui nucleo familiare necessita di una stanza supplementare hanno ricevuto una proposta di alloggio adeguata alla loro situazione. Inoltre, il 60% dei candidati che non disponevano ancora di un’abitazione nel Principato ha beneficiato di una proposta.

Dal lancio del Piano Nazionale per l’Alloggio nel 2019, sono stati assegnati più di 1.300 alloggi a famiglie monegasche, a testimonianza di uno sforzo costante volto ad adattare il patrimonio demaniale ai bisogni della popolazione.

Questa dinamica prosegue attraverso una strategia complessiva che combina la costruzione di nuovi edifici, la ristrutturazione accelerata del patrimonio esistente e l’evoluzione progressiva degli standard degli appartamenti demaniali. L’obiettivo è migliorare in modo duraturo la qualità della vita delle famiglie monegasche e garantire una risposta sempre più efficace alle esigenze abitative del Principato.

