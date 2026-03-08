 / Eventi

Eventi | 08 marzo 2026, 17:00

Houda Bakkali al Mois de la Francophonie 2026: Arte, Tecnologia e Coinvolgimento del Pubblico

Houda Bakkali parteciperà al Mese della Francofonia 2026, un evento internazionale che celebra le culture francofone. Il suo lavoro sarà esposto in diverse sedi dell'Alliance Française in vari Paesi.

La pratica artistica di Bakkali integra arte fisica, realtà aumentata, animazione e interattività. Questa combinazione invita il pubblico a vivere e a interagire con ogni opera in modo dinamico e sensoriale, ampliando i confini della tela, ridefinendo lo stesso spazio espositivo e stabilendo una nuova forma di comunicazione con il pubblico. Le mostre saranno inoltre accompagnate da materiali didattici e workshop guidati da Bakkali sull'impatto delle tecnologie emergenti nelle arti. Queste sessioni mirano a contestualizzare le applicazioni e gli usi delle nuove tecnologie all'interno di ambienti artistici e culturali tradizionali, promuovendo al contempo il dialogo sul rapporto tra arte e tecnologia come mezzo per informare, educare e intrattenere.

Come nelle precedenti esposizioni, queste mostre saranno fruite simultaneamente in diversi Paesi, creando un asse creativo che mira a trascendere i confini temporali, generazionali e spaziali. Attraverso l'arte e la tecnologia, l'iniziativa di Bakkali aspira a favorire un dialogo universale, interdisciplinare e diversificato, ponendo arte e cultura come beni accessibili, comprensibili e inclusivi.

«È un onore partecipare a un evento che celebra la diversità, la creatività e l'amicizia. Mi offre l'opportunità di condividere il mio lavoro e la mia visione creativa con diverse comunità, di entrare in contatto con la loro sensibilità e di contribuire al dibattito in corso sulle sfide e le opportunità che la tecnologia presenta per il mondo dell'arte e della cultura», afferma Bakkali.

Tutte le informazioni e le nuove sedi espositive verranno aggiornate qui: https://houdabakkali.net/mois-de-la-francophonie-2026/ 

