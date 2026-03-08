“Le Sentiment de la Nature”: quaranta artisti contemporanei dialogano con Nicolas Poussin

Per il suo primo grande appuntamento espositivo del 2026, il Nouveau Musée National de Monaco – Villa Paloma presenta una mostra di ampio respiro dedicata alla Natura come soggetto artistico. Fino al 25 maggio 2026, negli spazi di Villa Paloma (56 boulevard du Jardin Exotique), è visitabile Le Sentiment de la Nature. L’art contemporain au miroir de Poussin, un’esposizione che mette in dialogo le opere contemporanee di quasi quaranta artisti con dipinti classici, a partire da quelli di Nicolas Poussin.

Curata da Guillaume de Sardes, la mostra occupa l’intero percorso espositivo della Villa e nasce da un’intuizione precisa: Nicolas Poussin (1594–1665) fu tra i primi pittori a concepire la natura non come semplice sfondo scenografico, ma come soggetto autonomo e centrale. Nel corso della sua carriera, la sua opera ha contribuito a definire un autentico sentimento della natura, destinato a influenzare profondamente la storia dell’arte, da Gaspard Dughet a Claude-Joseph Vernet.

In un’epoca segnata da una diffusa inquietudine ecologica, la mostra si confronta con una domanda quanto mai attuale: esistono ancora artisti capaci di raccontare la natura con poesia? Il dialogo tra opere storiche e creazioni contemporanee – tra sculture, installazioni, fotografie, video, disegni e dipinti – offre una risposta ricca e sfaccettata, dimostrando come la natura continui a rappresentare una fonte inesauribile di ispirazione per gli artisti di oggi.

Il percorso espositivo si articola in sei sezioni tematiche: tempeste e notti; foreste e giardini; marine e cascate; deserti e vulcani; monti e montagne; fiori e farfalle. Un itinerario visivo e sensoriale che accompagna il visitatore attraverso paesaggi e atmosfere naturali diverse, mettendo in luce la straordinaria varietà di sguardi con cui gli artisti, ieri come oggi, si confrontano con il mondo naturale.

Con questa mostra, il Nouveau Musée National de Monaco prosegue il programma espositivo del 2026 con un progetto che mette in dialogo arte classica e contemporanea, invitando il pubblico a riflettere sul rapporto tra arte e natura.