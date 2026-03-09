A Monaco una conferenza sull’invenzione della scrittura

Un viaggio alle origini della scrittura, una delle più grandi rivoluzioni culturali della storia umana. Martedì 31 marzo alle ore 18 il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco ospiterà la conferenza “L’histoire de l’écriture: celle d’une saisie du monde au-delà de la langue, une révolution anthropologique mal connue”, tenuta dal ricercatore e archeologo Luc Bachelot.

L’incontro, organizzato dall’Association monégasque de préhistoire in collaborazione con il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco, offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire il tema dell’invenzione della scrittura, analizzata non solo come sistema linguistico, ma come uno strumento fondamentale attraverso cui le società antiche hanno rappresentato e interpretato il mondo.

Luc Bachelot, ricercatore onorario del CNRS di Parigi (UMR 7041 – Archéologies et sciences de l’Antiquité, ArScAn), è uno dei maggiori specialisti nello studio delle civiltà del Vicino Oriente antico. Nel corso della sua carriera ha partecipato a circa quaranta missioni archeologiche in Iran, Iraq e Siria, dirigendone una ventina. Accanto all’attività sul campo, ha sviluppato ricerche dedicate alle cosiddette “pratiche simboliche” delle società antiche, in particolare l’immagine e la scrittura, affrontate in una prospettiva comparativa che intreccia archeologia, storia, antropologia e filosofia.

Bachelot è inoltre amministratore del Centre d’Étude de l’Écriture et de l’Image (CEEI) di Parigi e copresidente del comitato scientifico del Museo delle Scritture di Ampus, nel dipartimento del Var, la cui apertura è prevista nel 2026.

La conferenza, dedicata in modo speciale alla nascita e allo sviluppo della scrittura, è a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria. I posti sono limitati.

L’appuntamento è al Museo di Antropologia Preistorica, in 56 bis Boulevard du Jardin Exotique.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero: +377 98 98 80 06, oppure scrivere all’indirizzo e-mail: map@gouv.mc



