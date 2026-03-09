Cannes, viaggio tra arte e storia: cinque mostre da non perdere tra musei e contemporaneo

Tra musei storici e spazi dedicati all’arte contemporanea, la città di Cannes propone in questi mesi un itinerario culturale variegato, capace di intrecciare memoria storica, mitologia e sperimentazione artistica.

Le origini marittime della città

Al Musée du Masque de fer et du Fort Royal è visitabile fino al 26 aprile la mostra “Aux origines de Cannes – Pêche et autres trésors de la mer”. L’esposizione ripercorre il legame secolare tra la città e il Mediterraneo attraverso reperti archeologici, strumenti di pesca e testimonianze legate alla vita dei pescatori. Il museo, ospitato nel forte che secondo la tradizione custodì il misterioso prigioniero noto come Uomo dalla maschera di ferro, è uno dei luoghi simbolo dell’arcipelago delle Îles de Lérins.





All’Espace Calmette è invece allestita fino al 5 giugno “Quand le ciel nous tombe sur la tête!”, una mostra dedicata ai grandi eventi naturali che hanno segnato la storia dell’umanità. Attraverso documenti, installazioni e materiali scientifici, il percorso invita a riflettere sui fenomeni estremi — dalle tempeste agli impatti meteorici — e sul loro legame con le sfide ambientali contemporanee.





Il Musée des explorations du monde propone fino al 24 maggio “Démones et déesses : de la vie à la mort”, una mostra che esplora il ruolo delle figure femminili nella mitologia e nelle culture del mondo. Divinità, spiriti e demoni vengono raccontati attraverso oggetti provenienti da diversi continenti, in un dialogo tra antropologia, arte e simbolismo.





Il percorso espositivo prosegue con due appuntamenti dedicati all’arte contemporanea.

Al Suquet des Artistes è in programma fino al 14 giugno “Des mondes flottants” dell’artista francese Gilles Miquelis, che propone opere sospese tra pittura, disegno e immaginazione, creando universi visivi poetici e onirici.



Al Centre d'art contemporain La Malmaison si può invece visitare fino al 21 giugno “Jam Session” di Carole Benzaken, una delle figure di spicco della scena artistica francese contemporanea. Le sue tele, caratterizzate da colori vibranti e gestualità dinamica, dialogano con la musica e l’improvvisazione, suggerendo un ritmo visivo che richiama proprio quello delle jam session jazzistiche.





Cultura oltre il cinema

Conosciuta nel mondo soprattutto per il suo celebre festival cinematografico, il Festival de Cannes, la città della Costa Azzurra continua a rafforzare anche la propria offerta culturale museale. Le mostre in programma dimostrano la volontà di ampliare l’attrattività di Cannes durante tutto l’anno, offrendo ai visitatori un viaggio che unisce storia locale, culture del mondo e linguaggi artistici contemporanei.





