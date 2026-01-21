I Merveilles sul grande schermo: un viaggio nel tempo al Museo di Tende

Il Musée départemental des Merveilles de Tende apre una finestra privilegiata sulla memoria del territorio con la ciné-conférence “Souvenirs des Merveilles au temps du cinématographe”, in programma dalle 15:00 alle 16:30. Un appuntamento gratuito, a ingresso libero fino a esaurimento posti, che invita il pubblico a riscoprire la Valle delle Merveilles attraverso il linguaggio affascinante del cinema.

Protagonisti dell’incontro sono sette cortometraggi realizzati da Gilbert Bianchi tra il 1958 e il 1980, veri e propri documenti d’epoca che raccontano un luogo unico al mondo, sospeso tra natura, archeologia e mito. Le immagini d’archivio restituiscono l’atmosfera di un tempo, offrendo uno sguardo autentico su paesaggi, esplorazioni e vita in montagna, in un periodo in cui il cinematografo rappresentava uno strumento prezioso di testimonianza e divulgazione.

La ciné-conférence si propone come un’esperienza immersiva e accessibile a tutti, un’occasione per comprendere come la Valle delle Merveilles sia stata osservata, filmata e raccontata nel corso dei decenni, e per riflettere sul ruolo del cinema nella conservazione dell’identità dei territori.



Ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti

Per informazioni: tel. 04 89 04 57 00

https://museedesmerveilles.departement06.fr/

