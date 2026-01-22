Valbonne torna agli anni Ottanta: la Fête de la Saint-Blaise accende l’inverno della Costa Azzurra (Foto)

Valbonne si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno. Dal 23 al 25 gennaio 2026 il borgo della Costa Azzurra ospiterà la Fête de la Saint-Blaise, una manifestazione che unisce tradizione, gastronomia e intrattenimento, con un tema che promette di far rivivere emozioni e ricordi: gli Anni ’80.



L’ingresso è libero e tutte le animazioni sono gratuite. Il centro storico e l’area di Garbejaïre si trasformeranno in un grande villaggio festivo, tra musica, sfilate, degustazioni e attività pensate per grandi e piccoli.





Mercato del territorio e sapori locali

Per l’intero fine settimana sarà attivo il Grande Mercato dei prodotti del territorio, con eccellenze locali: formaggi, miele, oli, confetture, agrumi, vini, fiori e specialità agricole dei produttori di Valbonne.

Al Pré de la Vignasse spazio anche alla festa foranea, mentre alla Salle Saint-Esprit sarà visitabile la mostra artistica “L’art fait son comeback”, a cura del collettivo Culotté.



La gastronomia avrà un ruolo centrale, con dimostrazioni culinarie e degustazioni guidate da grandi chef della Costa Azzurra, accanto alle iniziative dedicate ai più giovani aspiranti cuochi.





Il programma degli eventi

L’apertura ufficiale è prevista per venerdì 23 gennaio alle ore 20, al Pré des Arts, con la serata “Génération 80”, una grande festa danzante sulle note dei successi che hanno segnato un’epoca.



Sabato 24 gennaio sarà dedicato soprattutto alla cucina e alle famiglie: in mattinata, alla Ferme Bermond, i piccoli chef di Valbonne si cimenteranno in dimostrazioni e degustazioni; a mezzogiorno, in Place des Arcades, si terrà la premiazione del Concorso dei prodotti del territorio.

Nel pomeriggio spazio al Carnevale dei bambini e, dalle 14.30 alle 17.30, alle performance gastronomiche dei grandi chef.



Il momento clou arriverà domenica 25 gennai o. Dopo il saluto ufficiale del sindaco Joseph Cesaro alle 11.30 in Place des Arcades, dalle 14.30 prenderà il via il Grande Corso Carnavalesco fiorito, una sfilata spettacolare a tema Anni ’80 che attraverserà le vie del villaggio tra carri, musica e costumi.





Informazioni utili

La Fête de la Saint-Blaise si svolge a Valbonne Village e Garbejaïre.

Sono previste navette gratuite tra le due aree.

In auto: autostrada A8, uscita n.44 Antibes, seguendo le indicazioni per Sophia Antipolis.

In treno e autobus: collegamenti dalla stazione SNCF di Antibes (www.envibus.fr).

Informazioni: 04 89 87 73 30 – www.ville-valbonne.fr



Un fine settimana pensato per tutta la famiglia, tra tradizione provenzale, convivialità e un irresistibile tuffo negli anni Ottanta.





