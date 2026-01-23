Così fan tutte: Mozart torna a Monte-Carlo con la Wiener Staatsoper

Dramma giocoso in due atti su musica di Wolfgang Amadeus Mozart e libretto di Lorenzo da Ponte, Così fan tutte vide la luce il 20 gennaio 1790 al Burgtheater di Vienna. Oggi, a oltre due secoli dalla sua prima rappresentazione, l’opera conserva intatta la sua freschezza e la sua capacità di parlare al presente, grazie a una scrittura musicale di straordinaria eleganza e a un intreccio che indaga, con ironia sottile, le fragilità dell’animo umano.

Lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 19:00, l’Opéra de Monte-Carlo accoglierà per la terza volta la Wiener Staatsoper per una rappresentazione in forma semiscenica di Così fan tutte, in programma al Grimaldi Forum. Sul podio, la direzione musicale sarà affidata a Louis Langrée, interprete di riferimento del repertorio mozartiano, capace di coniugare rigore stilistico e vitalità espressiva.

Questa produzione si inserisce nel percorso dedicato alla celebre trilogia di Da Ponte, restituendo tutta l’arguzia, la raffinatezza e l’ironia di un capolavoro che alterna leggerezza e profondità con sorprendente naturalezza. Il cast riunisce alcune delle voci più autorevoli della scena internazionale: Cecilia Bartoli, Adriana Gonzalez, Samantha Hankey, Peter Kellner, Filipe Manu e Alessandro Corbelli, per una serata di altissimo livello artistico.

Evento raro e di grande rilievo della stagione 2025/2026, lo spettacolo segna una collaborazione d’eccezione tra due tra i più prestigiosi teatri d’opera europei. L’incontro tra l’eccellenza viennese e l’eleganza monegasca promette un appuntamento imperdibile per il pubblico, in cui la musica di Mozart potrà risuonare nella sua forma più autentica, tra leggerezza teatrale e profonda verità emotiva.

