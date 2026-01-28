Alla scoperta del mercato storico di Mentone

La città di Mentone invita residenti e turisti a partecipare alle visite guidate “Autour du Marché”, un percorso pensato per raccontare la storia del mercato locale, del quartiere dei pescatori della Ciapetta e dei rapporti storici tra la città e il Mediterraneo.

Le visite si terranno nelle seguenti date, tutte con orario 10:00–10:45, con ritrovo presso l’Esplanade du Musée Cocteau – Séverin Winderman, 9 quai de Monleon, 06500 Mentone:

Mercoledì 28 gennaio 2026

Mercoledì 4 marzo 2026

Mercoledì 25 marzo 2026

Mercoledì 29 aprile 2026

L’itinerario parte dall’antico quartiere dei pescatori della Ciapetta, guidando i partecipanti attraverso vicoli e scorci che illustrano come la città abbia sviluppato i suoi legami con il Mediterraneo. Le guide racconteranno la trasformazione economica della città, basata sulla pesca e sul commercio degli agrumi, fino alle modifiche della Belle Époque, con la costruzione del mercato coperto e la creazione della Promenade du Soleil.

La tariffa intera è di 4 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’Office de Tourisme di Mentone al numero 04 89 81 52 70.

Questa visita guidata rappresenta un’opportunità unica per scoprire la storia del mercato e della città con un approccio diretto e coinvolgente, ideale per turisti curiosi e per chi desidera approfondire la conoscenza delle tradizioni locali e dei rapporti storici con il Mediterraneo.



