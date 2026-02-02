OCEANO Podcast: la voce del mare di Monaco

L’Institut océanographique de Monaco presenta OCEANO Podcast, la sua nuova serie di podcast nativi, disponibile su tutte le principali piattaforme di ascolto. Pensato come strumento di mediazione culturale e scientifica, il progetto si inserisce nella missione storica dell’Istituto: far conoscere, amare e proteggere l’Oceano attraverso racconti incarnati, accessibili ed esigenti, al crocevia tra arte, storia, scienze e grandi questioni contemporanee.

Il primo episodio è gia' disponibile dal 22 gennaio 2026 ed è dedicato a Louis Tinayre, pittore ed esploratore, compagno di viaggio del principe Alberto I di Monaco. Seguirà, dal 5 febbraio 2026, un secondo episodio incentrato sulle Aree Marine Protette nel Mediterraneo.

Articolata in due collezioni – “Società e Ambiente” e “Arte e Storia” – la serie propone episodi della durata di circa trenta minuti. Ogni puntata combina narrazione, voci, ambienti sonori e musica originale per offrire un’esperienza d’ascolto immersiva e al tempo stesso accessibile. Attraverso questi formati, l’Institut océanographique intende emozionare, trasmettere conoscenze e stimolare la riflessione, in coerenza con i valori e gli impegni che porta avanti da oltre un secolo.

Con OCEANO Podcast, l’Istituto rinnova il proprio impegno nella diffusione del sapere e nella sensibilizzazione del grande pubblico sulle sfide oceaniche, in continuità con le sue azioni culturali, scientifiche ed educative.

Episodio 1 – “La straordinaria epopea di un pittore-esploratore”

Disponibile dal 22 gennaio 2026

Inserito nella collezione “Arte e Storia”, il primo episodio è dedicato a Louis Tinayre, artista ancora poco conosciuto, che partecipò alle grandi campagne oceanografiche dell’inizio del XX secolo, dalle Azzorre ai mari polari. La narrazione, affidata alla voce dell’attore Charles Berling, accompagna l’ascoltatore in un viaggio avvincente dalla Comune di Parigi fino alla Seconda guerra mondiale.

L’episodio è arricchito dagli interventi di Anne de Bussac-Beauchef, curatrice della mostra su Alberto I e Louis Tinayre (2022), di Marie Bournonville, responsabile della conservazione presso l’Institut océanographique, e di Pierre-Antoine Gérard, capo del servizio mostre e conservatore capo dell’Istituto. Scritto da Frédéric Couderc, diretto da Emma Chevallier, con musiche originali di Thomas Loupias.

Episodio 2 – “Le Aree Marine Protette possono salvare il Mediterraneo?”

Disponibile dal 5 febbraio 2026

La collezione “Società e Ambiente” apre il dibattito su temi complessi con uno sguardo plurale e coinvolgente. Il primo episodio è dedicato alle Aree Marine Protette, per comprenderne il funzionamento e l’efficacia concreta di fronte alle minacce che gravano sul Mediterraneo.

Condotto da Camille Juzeau, l’episodio riunisce Cyril Gomez, vicedirettore generale dell’Institut océanographique, e i suoi ospiti: Laurent Ballesta, fotografo, subacqueo e biologo naturalista; Rym Benzina, presidente de La Saison Bleue (Tunisia); Xavier Prache, direttore di Explorations de Monaco; Yunne Shine, direttrice di ricerca presso l’IRD. Un confronto impegnato che esplora il nostro legame con il Mediterraneo, mare nostrum al centro delle nostre storie e dei nostri usi, mettendo in luce la visione dell’Istituto a favore di una rete di Aree Marine Protette ecologicamente efficaci, socialmente accettate ed economicamente sostenibili.

A proposito dell’Institut océanographique

Fondato nel 1906 dal principe Alberto I, navigatore visionario, l’Institut océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco – opera da oltre un secolo in favore dell’Oceano. Riconosciuta di pubblica utilità, la Fondazione riunisce attori politici, scientifici, economici, associativi e il grande pubblico per far conoscere, amare e proteggere il mare. Grazie al Museo Oceanografico di Monaco e alla Maison de l’Océan di Parigi, l’Istituto promuove numerosi progetti nazionali e internazionali – convegni, mostre, programmi educativi – dedicati a una gestione sostenibile dell’Oceano.

I podcast sono disponibili all’ascolto su:

https://smartlink.ausha.co/oceano-podcast